米スタンフォード大学や米シカゴ大学などに所属する研究者らが5月に発表した論文「Sophisticated Consumers with Inertia: Long-Term Implications from a Large-Scale Field Experiment」は、サブスクリプションのお試し契約における「自動更新」と「自動解約」の条件の違いが、消費者の契約行動や長期的な購読者数に与える影響を検証した研究報告だ。

無料や格安のお試し期間後に自動で有料契約へ切り替わる自動更新のサブスクリプションは、解約忘れを誘って顧客を囲い込めるため企業に有利だと考えられている。 この考えを検証するため、研究チームはニュースサイトのペイウォール（有料会員登録を求める画面）に到達した約140万人の読者を対象に、期間終了後に自動で有料移行する「自動更新」と、期間終了後に自動で終了し継続には手続きが必要な「自動解約」のお試しプランをランダムに提示し、約20カ月間の行動を追跡した。

その結果、自動更新のお試しプランを提示された約79万人のうち、追跡期間中に申し込んだのは940人（約0.12％）にとどまり、自動解約のお試しプランを提示された約60万人の1494人（約0.25％）と比べて申込率はほぼ半分だった。 お試し期間中に、お試し以外の契約も含めて何らかの購読契約を結んだ読者の割合でも、自動更新グループは35％少なかった。 全期間の通算でも自動更新の方が23％少なかった。 多くの読者が、後で解約しそびれて無駄な料金を払うかもしれないと冷静に予測し、見送ったためだと分析している。

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契約率も、お試し期間の終了直後だけは自動更新グループが上回ったが、約1年後には自動解約グループが逆転した。 解約忘れを狙うような条件を提示されたこと自体が企業への不信感を生み、将来の長期購読者になり得た読者までも遠ざけたとみられる。 自動更新と自動解約の各グループで購読者の割合がどれだけ違うかを月ごとに示したグラフで、自動更新はお試し期間中（灰色部分）に35％少ない。 全期間の通算（右端の「Total」）でも自動更新の方が23％少ない。