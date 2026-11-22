サバフのヴァルダス・ダンブラウスカス監督は、バルセロナとのUEFAチャンピオンズリーグ戦を単なるエキシビションと捉えておらず、満員の観客を前に番狂わせを狙って戦う姿勢を示した。指揮官は不安を抱えつつも、すべての試合に勝つことを目標としている。

サバフ の ヴァルダス・ダンブラウスカス 監督は、 バルセロナ との一戦を単なるエキシビションとは考えていない。 チャンピオンズリーグで歴史に残る結果を出せると信じる指揮官のもと、アゼルバイジャンのクラブはバクーで満員の観客を迎え、欧州の強豪を相手に番狂わせを狙う。

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナがアゼルバイジャンにやって来ることは地元で大きな話題となっている。 しかし、ダンブラウスカス監督が見据えるのは、あくまで試合での勝負だ。 相手の強さを認めつつも、リトアニア出身の指揮官は、選手たちが世界的な実力を持つ相手をただ眺めるためにピッチに立つわけではないと強調する。 かつてルドゴレツを率いた同監督は、こうした格上への挑戦こそがチャンピオンズリーグの醍醐味だと考えている。

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指揮官は、仕事の重圧で眠れないこともあると認める一方、この欧州の舞台には別の形の意欲を感じている。 『Sport』が伝えたところによると、ダンブラウスカス監督は「特にアゼルバイジャンリーグの試合前は、不安で眠れないこともある。 でも、チャンピオンズリーグでのこういう試合は、楽しむしかない」と語った。 ただし、楽しむことは勝利への意欲を失うことではないとも明言し、「相手が誰であろうと、どんな結果が予想されていようと、我々の目標はすべての試合に勝つことだ」と続けた。