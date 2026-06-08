サネの代表招集とドイツでのレギュラー入り

DFBキャプテンはサネの代表招集について語り、ギュンドアンは「レロイの今シーズンは私とよく似ていて、波乱に満ち、浮き沈みがあった」と語った。しかし、サネの代表招集はドイツのファンや一部専門家に疑問視された。サネは「試合で100％うまくいかないとき、苛立ちを露骨に出してしまう」と語り、しかし、それは「むしろポジティブな証拠」とも語った。

レナート・カール選手の負傷と、アメリカ戦で得点を挙げたサネの活躍を受け、 ドイツ 代表での レギュラー入り が有力視されている。 この選出を巡る議論について、 DFBキャプテン は「レロイの今シーズンは私とよく似ていて、波乱に満ち、浮き沈みがあった。

重要なのは、彼が好調なスタートを切っただけでなく、シーズンを良い形で締めくくり、困難な状況から何度も立ち直ったことだ。 彼がどれほど懸命に努力しているか私は知っているし、彼がこの舞台に立つことは完全にふさわしい」とギュンドアンは語った。 ただ、ギュンドアンは「レロイの唯一の問題」にも言及した。 サネは「試合で100％うまくいかないとき、苛立ちを露骨に出してしまう」と。

しかし、それは「むしろポジティブな証拠」とも語った。

「なぜなら、それは人々が彼について言うこととは正反対の感情を表しているからだ。 彼はよくレッテルを貼られる。 だが、それは彼が物事を気にかけている証であり、何よりも自分自身に対して最も苛立っているということだと思う」サネの代表招集は、ドイツのファンや一部専門家に疑問視された。30歳の彼はガラタサライで波乱のシーズンを送り、公式戦43試合で16ゴールに関与した。 だが、ナゲルスマン監督が期待した「低レベルなスーペル・リグでの得点力向上」は果たせなかった。

さらに、一時はレギュラーからも外れている。 統計を見ると、サネが「シーズンを良い形で締めくくった」とは言えない。 第25節のイスタンブール・ダービーで退場した後、7試合で2得点のみだった。 それでもほとんどの試合でフル出場した。3月のガーナ戦では途中出場し、デニズ・ウンダフの決勝点をアシストした。

対アメリカ戦では前半は精彩を欠いたが、後半に決勝点を奪った。 カール離脱により、日曜のキュラソー戦では先発が濃厚だ。 右翼の代役は、本職が中央MFのウエドラオゴではなく、シュトゥットガルトのレウェリングが有力だ。 また、先発が確実視されるハヴェルツを右に回し、ウンダフやウォルテマデをセンターフォワードに入れる選択肢もある





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サネ 代表招集 ドイツ レギュラー入り DFBキャプテン

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