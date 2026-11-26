プレスリリース サニーサイドアップ執行役員 岩崎真之介がCampaign主催「Agency of the Year 2026」で「Japan/Korea AI Person of the Year」を受賞

2026/11/27 00:00株式会社サニーサイドアップグループのコア事業を担う株式会社サニーサイドアップ（東京都渋谷区、代表取締役社長：リュウ シーチャウ、以下「当社」）の執行役員 岩崎真之介（Shinnosuke Iwasaki）は、世界的な広告・マーケティング専門メディア「Campaign Asia-Pacific」が主催するアワード「Agency of the Year 2026」において、「Japan/Korea AI Person of the Year」（ジャパン・コリア エーアイ・パーソン・オブ・ザ・イヤー）を受賞しました。

「AI Person/Team of the Year」部門は、AIを活用した革新的な取り組みとリーダーシップを通じて、キャンペーンのあり方や生活者との関係性、さらには業界のスタンダードに変革をもたらした個人・チームに贈られる賞です。 なお、Winner（最高賞）の受賞は、2025年の同部門新設以来、初となります。 今回の受賞は、岩崎がいち早くAIを生活者やメディアと並ぶ「新たなステークホルダー」と位置づけ、AI時代のPR・コミュニケーションを、クライアントの現場での実践と業界への発信の両面で形にしてきた取り組みが評価されたものです。

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その中心となっているのが、岩崎がリーダーを務める専門チーム「AI Dialogue & Relations Team」です。2025年11月の発足以来、業界を問わず多くの企業からご相談をいただき、クライアントとともに、生成AI上で自社やブランドがどのように語られているかの調査・観測から、AIにも生活者にも正しく伝わる情報の整え方、発信の設計、その後の変化の確認までを一貫して支援しています。 あわせて、クライアントの広報・マーケティング部門に向けたAI研修や、日々の業務へのAI導入も伴走しています。