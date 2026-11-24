サウジアラビアのアル・ナスルに所属するサディオ・マネが、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・サッド戦で先発に復帰する。マネは前節のアル・アハリ戦を出産を理由に欠場していたが、アフリカネーションズカップ2025の優勝権を巡るCASの裁定により代表復帰が認められたことを受け、重要な勝利を掴むため主力として出場する。

サウジアラビアの アル・ナスル に所属するセネガル代表FW サディオ・マネ が、 AFCチャンピオンズリーグ エリートのカタール・ アル・サッド 戦で先発に復帰し、チームを牽引する。 マネは前節、宿敵アル・アハリとの「クラシコ」を欠場していた。

アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルー監督は、アジアの舞台でのラウンド16進出の可能性を高める重要な勝利をつかむため、主力メンバーを送り出すことを決断した。 先発メンバーで最も注目を集めたのはセネガル代表のスター、サディオ・マネだ。 マネは、先週金曜日に行われたロシュン・リーグ第9節の延期分でアル・ナスルがアル・アハリに1-3で敗れた前節を欠場していたが、今回先発に復帰した。 このセネガル代表FWが前回のクラシコを欠場したのは、子どもが誕生したためだった。

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しかし今日は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定により、アフリカ・ネーションズカップ2025の王者として戻ってくることになる。 CASは火曜日の今日、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定に対するセネガル代表の異議申し立てを認めた。 同委員会は、セネガルがピッチ上では1-0で勝利していたにもかかわらず、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝を棄権による敗戦扱いとし、モロッコ代表に3-0の不戦勝を与えていた。