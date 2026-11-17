2022年、サディオ・マネのバイエルン・ミュンヘン移籍に伴い、親友のデジレ・セグベが急きょ同クラブと契約を結んだ異例の事例。セグベのリザーブチームでの活躍と、マネのアル・ナスル移籍後の二人の現状を詳述する。

2022年、 サディオ・マネ は3200万ユーロの移籍金で リヴァプールFC から バイエルン・ミュンヘン へ移籍した。この大々的な獲得において、マネの親友である デジレ・セグベ もまた、急きょバイエルンと契約を結ぶという異例の事態となった。セグベはベナン出身の選手であり、当初はマネの練習見学のためにミュンヘンに滞在していたが、やがてバイエルンのリザーブチームの一員となった。これはバイエルンの歴史において屈指の異色な移籍事例として記憶される。マネとセグベはセネガルの育成組織 ジェネラシオン・フット で出会う以前から親交があった。その後、FCメスでも短期間ながらチームメイトとしてプレー経験を持つ。マネは リヴァプールFC にて世界的なスタープレイヤーへと成長したが、セグベはルクセンブルク、スロバキア、ルーマニア、フランスの下部リーグのクラブを渡り歩くキャリアを歩んでいた。2人がミュンヘンで再会した際、バイエルンは新加入選手のマネがチームに円滑になじめるよう配慮し、その親友であるセグベとも契約を結ぶことを決断したのだ。

マネ移籍伴うセグベの異例な加入経緯と背景

バイエルン・ミュンヘンは、移籍金3200万ユーロを支払って獲得したサディオ・マネがチーム文化や環境にすぐ適応できるように支援策を講じた。その一環として、マネの親友であるデジレ・セグベを急きょ選手登録した。セグベは当初、ゼーベナー通りにあるマネのバルコニーから練習風景を観察し、必要に応じて車を運転して練習場までマネを送迎していた。しかし、その関係性は単なる付き添いにとどまらず、セグベ自身もバイエルンのリザーブチームでプレーすることを望むようになった。クラブ側はマネの精神的サポートとチームへの定着を優先し、セグベの加入を認めたと見られる。この決断は、通常のスカウティングや育成プロセスを飛び越えたものであり、バイエルンの運営システムにおける特例的な措置として記録された。セグベはミュンヘンでの生活を通じて、マネとの絆を深めながらプロ選手としての再起を図る機会を得たのである。

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セグベのリザーブチームでの活躍と成績

セグベはバイエルンのリザーブチームにおいて、レギオナルリーガ・バイエルンで計28試合に出場した。この期間中、彼は12ゴールという十分に見応えのある成績を収め、チームの攻撃陣において貢献を果たしている。また、セグベはレギュラーとしての信頼を勝ち取り、1度はキャプテンマークを巻くという栄誉も得た。このキャプテン経験は、彼のリーダーシップやチーム内の立場を示す重要な指標となった。セグベのプレーぶりは、マネの移籍という大きな波に乗ってクラブに残った幸運な選手という枠を超え、自身の実力で評価されるものだった。ただし、マネが34歳となった現在、セグベのキャリアは別の方向へ進んでいくこととなる。セグベはマネの移籍後、数週間ミュンヘンに残り、リザーブチームでのプレーを続けたが、最終的にはプロキャリアの新たな段階へ移行する必要があると判断したのだ。

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マネのアル・ナスル移籍とセグベのバイエルン退団

サディオ・マネのバイエルンでのシーズンは期待はずれの結果に終わり、このクラブでの活躍は成功とは言えなかった。マネはその後、移籍金3000万ユーロでサウジアラビアのアル・ナスルへ移籍し、現在も同クラブで現役プレーヤーとして活動している。マネの departure は、バイエルンにおけるセグベの立場にも直接的な影響を与えた。マネがいなくなった後、セグベもまたバイエルンとの契約を解消し、2023年9月にクラブを去った。セグベのバイエルン退団は、マネとの連動した移籍という特殊な経緯を持つ者にとっては自然な流れであった。セグベはレギオナルリーガ・バイエルンでの経験を糧に、その後のキャリアを模索する立場となった。この一連の出来事は、トップクラブへの移籍が常に選手個人のキャリア保障につながるわけではないことを示す事例としても注目されている。マネとセグベのミュンヘンでの物語は、親交とプロとしての現実が入り混じった複雑な期間を形成したのである。