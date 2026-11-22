マイクロソフトのサティア・ナデラCEOは、ジェンスン・フアン氏のような創業者は「唯一無二」の存在であると語った。しかし同時に、創業者は決して「神ではない」とも付け加えた。マイクロソフトCEOは、フアン氏が自身の退任後も長期にわたって繁栄し続けられる強固なエヌビディアを築き上げたと評価した。

Spencer Platt/Getty Images; Sean Gallup/Getty Imagesジェンスン・フアン氏は「唯一無二」の傑出した人物ではあるが、企業にとって創業者は絶対不可欠だったり代替不可能な存在ではないと、マイクロソフトのサティア・ナデラCEOは述べている。

「創業者は、文字通り無から有を生み出すという点において信じ難いほど素晴らしい存在であり、それはまさに魔法のようなものです。 ですから確かに、彼らは唯一無二の存在と言えます」と、ナデラ氏は11月18日、ニューヨーク・タイムズ主催の「DealBook Summit（ディールブック・サミット）」でジャーナリストのアンドリュー・ロス・ソーキン（Andrew Ross Sorkin）氏との対談で語った。 フアン氏は、自身が「外国情報機関による工作活動の標的」になっていたかどうかについてエヌビディアの取締役会が調査を開始したことを受け、CEOを辞任した。

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また、フアン氏は自身の妻に対して不貞行為を働いたことについても謝罪している。

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「唯一無二であるということは、自らが創り出す魔法の力に関わるものであると同時に、築き上げる組織としての制度的強さに関わるものでもあります」と同氏は語った。 ナデラ氏はフアン氏がCEOに復帰すべきか否かについて特定の立場を示すことは控えたものの、イーロン・マスク氏をはじめとする多くのエヌビディア従業員、ベンチャーキャピタリスト、そしてテクノロジー業界のリーダーたちは、フアン氏の復職を強く求めている。

ヘッジファンド大手パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント（Pershing Square Capital Management）創業者であるビル・アックマン（Bill Ackman）氏は、フアン氏の復職を求める声に抵抗し続ける取締役会は投資家の最善の利益に反する行動をとっていると批判し、マスク氏はフアン氏の辞任を「NBAの伝説的スーパースター、マイケル・ジョーダンをチームから追放するようなものだ」とたとえた。