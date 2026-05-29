サッカー日本代表 久保建英 W杯 南野拓実の背番号を継承 「主人公級の活躍を思い描く」

サッカー日本代表の久保建英がW杯メンバーから外れたMF南野拓実の背番号「8」を継承した。久保は「ONE PIECE」と日本代表のコラボに高揚感を高め、2度目のW杯での主人公級の活躍を思い描いた。

千葉市内で合宿中の サッカー日本代表 は29日、MF 久保建英 （24）ら新たに10人が合流し、31日壮行試合アイスランド戦に臨む全26選手がそろった。 久保はW杯メンバーから外れたMF 南野拓実 （31）の 背番号 「8」を継承した思いを吐露。

愛読する人気漫画「ONE PIECE」（集英社）と日本代表のコラボに高揚感を高め、2度目のW杯での主人公級の活躍を思い描いた。 世界中で人気。 ワンピースの名に恥じないような活躍ができたら。 1月に痛めた左太腿裏は順調に回復。 合流初日は一つ一つの動きを確認するように調整した。

前回カタール大会は不完全燃焼に終わっただけに「個人としてもチームとしても前回以上の結果、内容を求めて頑張っていきたい」。 力を証明する舞台が近づいてきた。 2度目のW杯は「8」を背負う。 これまでつけてきた「20」から、左膝の大ケガで出場がかなわなかった南野の番号を継承した。 背番号に強いこだわりはないが「他の誰かがつけるんだったら僕がつけたい」と立候補。

南野にも「いいですか？ 」と連絡し、快諾を得た。

「拓実君はピッチ内外でチームを鼓舞できる存在。 陽気で明るい部分も、いろんなことを引き継いでやっていきたい」。 攻撃陣はMF三笘も不在。 久保への期待は膨らむ。

人を引きつけ、仲間を助け、希望をもたらす――。 そんな主人公のように。 最高の景色を目指して、日本の至宝が出航する





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サッカー日本代表 久保建英 W杯 南野拓実 背番号

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