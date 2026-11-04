サッカー日本代表ドキュメンタリー映画「最高の景色」への挑戦 トークイベント開催

11月20日公開のサッカー日本代表ドキュメンタリー映画『サッカー日本代表映画「最高の景色」への挑戦』のトークイベントが東京国際映画祭で実施。監督や選手らが登壇し、ワールドカップ4年間の軌跡と今後の展望について語った。

サッカー日本代表 （SAMURAI BLUE）の歩みを追うドキュメンタリー映画『 サッカー日本代表 映画「最高の景色」への挑戦』（11月20日公開）のトークイベントが3日、東京ミッドタウン日比谷のステップ広場で開催された。このイベントは「第39回 東京国際映画祭 」の屋外上映プログラムの一環として行われ、多くのサッカーファンや映画関係者の注目を集めた。

登壇陣と映画の核心テーマ

イベントには元プロサッカー選手の那須大亮氏、元宝塚歌劇団花組トップ娘役の蘭乃はな氏、岸枢宇己監督、そして企画・プロデュースの矢花宏太氏が登壇した。MCを務めたのはペナルティのヒデ氏で、日本代表の戦績とその舞台裏を記録する意義について熱い議論が展開された。本作は、2022年の「FIFAワールドカップ」カタール大会から「ワールドカップ優勝」を目標に進化を続けてきた日本代表の4年間を追った作品である。

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今年の大会でベスト32敗退となったチームの姿を、中村敬斗、上田綺世、鎌田大地、伊東純也、長友佑都らのインタビューも交えて描く。劇中ナレーションは俳優の中村倫也が務め、選手たちの本音や葛藤を深く掘り下げている。前作『ONE CREATURE』の屋外上映も行われ、サッカーファンとしても知られる蘭乃はな氏は、試合の感動がよみがえるとともに、その裏側を深く知ることができたと喜びを表した。

選手との信頼関係構築プロセス

どのように選手の思いを引き出したのかと問われた岸監督は、「引き出したというのはおこがましいですけど」と謙遜しながらも、自身も幼少期からサッカーを続け、攻撃の選手としてプレーしてきた経験が役立ったと振り返った。上田や鎌田らと「共通言語」を持っていたことが、深い対話を実現できた要因ではないかと分析している。特に鎌田については、普段は多くを語らない印象だったものの、質問すると饒舌に答えてくれたというエピソードが明かされた。

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岸監督は、「普段から考えながら練習、試合をプレーしているかっていうことがよくわかった」と語り、代表選手たちが技術だけでなく、チームのために自分がどう役立てるかを常に考えていることに触れた。「本当に考える力がすごくて、人間力があって、チームにとって自分がどういうふうに役立つかっていうことを常に考えてわかっている方たちが集まるから11人以上の力になるということを改めて思った」と明かした。

敗北後の空気感と監督の覚悟

ブラジル戦直後のチームの様子については、自身はロッカールームに入っていなかったとしたうえで、チームから届いた映像に「誰も何もしゃべっていない、ほかの試合ではありえないような空気」が映っていたと証言した。優勝という目標に届かなかった選手たちの姿も記録されていることから、彼らの絶望感や悔しさが伝わってくる内容となっている。矢花プロデューサーは、鑑賞後にサッカーについて話したくなる作品にすることを目指していたと述べた。

「日本サッカーは強くなったとか、これからこうしたらいいんじゃないかっていうふうに皆様が語れるような作品を作りたかった」と、映画に込めた思いを語った。イベントでは、最新作の本編冒頭特別映像も上映され、観客の期待感を高めた。映像は、「FIFAワールドカップ2026」のメンバー発表会見に向かう森保一監督の姿からスタートしている。

新世代への期待と作品のメッセージ

代表メンバー発表の瞬間や、中村敬斗、上田綺世らのインタビューを通じて、選出に際しての率直な心境や、大舞台に懸ける思いが明かされていく。ミーティングでは、森保監督が「優勝するために集まっていることを忘れずに」と選手たちに語りかけ、世界の頂点を本気で目指すチームの覚悟を伝えている。蘭乃はな氏は「メンバー選出というところから、すでにドラマが始まっています」と語り、森保監督の言葉にも次第に熱がこもっていく様子に注目した。

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三笘選手の負傷や遠藤航選手の離脱など、想定外の出来事も「想定外は想定内」と前向きに受け止めていく監督の姿勢に、改めて作品への期待を寄せた。また、矢花プロデューサーはナレーション収録時の中村倫也氏の様子も紹介し、「ナレーションを録っているとき、映像を見ながら、思わず副音声のようにたくさん言葉が出てくるんです」と明かし、自然と言葉があふれるサッカーの魅力を感じたと話した。

最後に那須大亮氏は、4年後のワールドカップへ向けてすでに歩み始めている選手たちに言及した。「新しい景色を作るためには、みんなで一つの生き物として、どれだけ自分ごとにできるかっていうことが大事。新しい景色は見るものじゃなくて、みんなで作り上げるもの」と力を込めた。さらに、「サッカーに関心のない方にも、必ず通ずるものがある」と述べ、多くの人に作品が届くことを願っていた。