サッカー日本代表がアイスランド代表を1－0で下し、W杯壮行試合を勝ち越す

サッカー日本代表がアイスランド代表を1－0で下し、W杯壮行試合を勝ち越した。試合は後半42分にFW小川航基が決勝点を挙げた。

サッカー 日本代表 が アイスランド代表 を1－0で下し、 W杯壮行試合 を勝ち越した。 試合は後半42分にFW小川航基が決勝点を挙げた。 試合の途中、グンラウグソン監督は 新ルール について意見を述べた。

新ルールは試合中にプレーが途切れた時間を除いた実際のプレー時間を伸ばして試合をスピーディーに進めるものだ。 監督は「サッカーを好きな人ならみんなそう思うと思いますが、やはりサッカーで1人かけてしまうと、その1人かけた1分間がまるで10分のように感じてしまいます。 自分たちが1人に減ってしまったと、これが今日のアイスランド対日本の試合であったとしても、例えばバルセロナの試合であったとしても、どういうチームの試合だったとしても、観客は、1人かけた相手と戦っている試合というのを特に見たくないと思います。

なので、そういう意味でよくないと自分は思っています」と説明した。 監督自身もこの新ルールを理解している。

「彼はレフトウィンガーでした。 例えばライトフルバックだったりしたら、ボードが表示されて10秒で動けるでしょう。 でも左から10秒でサッと来ることがそんなに簡単だと思いません。 よく言いますけども、歯が生え始めたばかり、つまりこのルールが決まってすぐなので、レフェリーもかなり神経質になっているかもしれません」と話した





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