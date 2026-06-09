サッカーのワールドカップ北中米大会が開幕 日本代表は強豪オランダとの初戦

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が開幕する。日本代表は14日、強豪オランダとの初戦を迎える。

視聴者数などでオリンピックをしのぐ世界最大の スポーツ イベント、 サッカーのワールドカップ （W杯） 北中米大会 が11日、開幕する。 わが 日本代表 は14日（日本時間15日）、 強豪オランダ との初戦を迎える。

森保一監督が率いる日本代表は、全員が目標を「優勝」と公言している。 前回大会ではドイツ、スペインの優勝経験国を下し、その後の親善試合でもブラジルやイングランドに勝利した。 代表選手のほとんどが欧州で活躍しており、海外からの評価も高い。 自然と応援にも力が入る。

一方で、大会自体は不安要素も抱えている。 出場国は32から48へと大幅に膨らみ、質の低下が懸念される。 開催地は米国、カナダ、メキシコの3カ国にまたがる。 南北、東西、高低の差が大きく、時差や移動距離、気候の違いに選手や観戦のサポーターは悩まされ続ける。

極端な拡大路線は国際サッカー連盟（FIFA）の露骨な商業主義が背景にある。2030年大会もスペイン、ポルトガル、モロッコの共催で、100周年記念大会として開幕3試合はウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも開催される。 さらに米国とカナダ、メキシコは外交上の不協和音を抱え、戦争中のイラン代表にトランプ米大統領は「彼ら自身の安全のために参加は適切ではない」とSNSに投稿した。 そのトランプ氏にFIFAはわざわざ新設した「FIFA平和賞」を贈っており、権力者にすり寄る姿勢も露骨に映る





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サッカーのワールドカップ 北中米大会 日本代表 強豪オランダ 初戦 国際サッカー連盟 FIFA 商業主義 外交上の不協和音 イラン代表 トランプ米大統領 FIFA平和賞

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