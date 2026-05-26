サッカー日本代表が北中米Ｗ杯に向けて本番モードに

サッカー日本代表が発表され、北中米Ｗ杯に向けて本番モードに突入した。６月上旬からの事前キャンプとチュニジア戦（６月２０日）を行うメキシコ・モンテレイでは歓迎ムードが高まっている。モンテレイ在住１６年で、東北部日墨協会会長の平井伸治氏（５２）は‘サムライブルー’に染めていきたいと話し、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチに向けて、日系企業と協力して青色Ｔシャツを配布するなどの準備を進めている。親日家のメキシコ人が多いことも‘ホームアドバンテージ’を期待できる要素の一つ。架け橋となっているのは、世界中で愛されている日本の漫画やアニメだ。日本アニメが現地テレビ局で、午後５～６時台の子ども向け番組として放映されていた。その後も‘キャプテン翼’や‘ドラゴンボール’と続き、動画配信サービス全盛の今は‘ワンピース’や‘鬼滅の刃’が爆発的な人気を誇っている。５月上旬に、同協会の研修の一環で来日したメンバー５人を取材した。その際も、好きな漫画やアニメの名前がスラスラと出てきたのには驚かされた。Ｗ杯へ、同協会の事務局長を務めるアレクサンドロ・トバル氏（２８）も‘ホームにいるような感じ’を体感してもらいたいですし、また来たいなと思ってもらえるような印象を残したいですね。青く染まったモンテレイが日本の勝利を後押ししてくれるはずだ。サッカー担当・後藤 亮太

サッカー 日本代表が発表され、 北中米Ｗ杯 に向けて本番モードに突入した。６月上旬からの 事前キャンプ と チュニジア戦 （６月２０日）を行う メキシコ・モンテレイ では歓迎ムードが高まっている。

モンテレイ在住１６年で、東北部日墨協会会長の平井伸治氏（５２）は‘サムライブルー’に染めていきたいと話し、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチに向けて、日系企業と協力して青色Ｔシャツを配布するなどの準備を進めている。 親日家のメキシコ人が多いことも‘ホームアドバンテージ’を期待できる要素の一つ。 架け橋となっているのは、世界中で愛されている日本の漫画やアニメだ。 日本アニメが現地テレビ局で、午後５～６時台の子ども向け番組として放映されていた。

その後も‘キャプテン翼’や‘ドラゴンボール’と続き、動画配信サービス全盛の今は‘ワンピース’や‘鬼滅の刃’が爆発的な人気を誇っている。５月上旬に、同協会の研修の一環で来日したメンバー５人を取材した。 その際も、好きな漫画やアニメの名前がスラスラと出てきたのには驚かされた。 Ｗ杯へ、同協会の事務局長を務めるアレクサンドロ・トバル氏（２８）も‘ホームにいるような感じ’を体感してもらいたいですし、また来たいなと思ってもらえるような印象を残したいですね。 青く染まったモンテレイが日本の勝利を後押ししてくれるはずだ。 サッカー担当・後藤 亮





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