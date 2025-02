サザンオールスターズ「神様からの贈り物」がNHK放送100年関連番組テーマソングに

サザンオールスターズの最新オリジナルアルバム「THANK YOU SO MUCH」収録曲「神様からの贈り物」が、NHK放送100年関連番組のテーマソングに決定しました。楽曲とアーカイブ映像を組み合わせたスペシャルムービーが、今月16日午後6時35分からNHK総合にて初オンエアされます。

サザンオールスターズ の最新オリジナルアルバム「THANK YOU SO

MUCH」(3月19日リリース)の収録曲「神様からの贈り物」が、NHK放送100年関連番組のテーマソングに決定しました。楽曲とアーカイブ映像を組み合わせたスペシャルムービーが、今月16日午後6時35分からNHK総合にて初オンエアされます。\1925年(大正14年)のラジオ放送から日本の放送史が始まり、今年で100年の大きな節目を迎えます。NHKでは「ひとりを思う、みんなのメディアへ。」をキャッチコピーに掲げ、さまざまな特集番組が編成される「放送100年プロジェクト」が展開されています。そのプロジェクトにおける関連番組テーマソングとして、サザンオールスターズの楽曲「神様からの贈り物」が音楽で華を添えます。\同曲は、桑田佳祐(68)が敬愛する日本の先達が築き上げてきたエンタメへのリスペクトを込めて書かれた楽曲で、放送および芸能の歴史が凝縮された1曲です。この決定を受け、NHKではこの歌とNHKがこれまでに放送してきた番組のアーカイブ映像を組み合わせた前代未聞のスペシャルムービーを制作。初回放送として、今月16日午後6時35分からNHK総合にて初オンエアされます。 桑田も今回のタイアップに「『放送100年』という大きなお題を頂戴しまして、僭越ながら楽曲を作らせて頂きました」と感謝。「振り返れば、人生の大切な事はいつも、テレビやラジオ、ポップ・ミュージックが教えてくれたように思います。芸能(エンタメ)、諸先輩方への愛と感謝を込めた1曲です。 生涯テレビっ子(いまや高齢者(汗))サザンオールスターズ 桑田佳祐」とコメントを寄せました。「神様からの-」が収録されるアルバム「THANK YOU SO MUCH」は「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」や、24年に発表された「恋のブギウギナイト」、元旦にリリースされた「桜、ひらり」まで、すでに配信リリースされている6曲を含めた全14曲が収録されます。21カ月もの間レコーディングを行い、バンドが今持てる力の全てを注ぎ込んだ珠玉の楽曲群です





