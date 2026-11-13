サザビーズでロマノフ・サファイアが197.70カラットで競売に

歴史的に極めて貴重なロマノフ・サファイア（197.70カラット）が、スイス・ジュネーブのサザビーズにてカルティエ製ブレスレットとして出品され、注目を集めている。

競売会社 サザビーズ は、197.70カラットの希少な ロマノフ・サファイア を収めたジュエリーが、 スイス の ジュネーブ で11日に開かれたオークションに出品されたことを発表した。この大粒の青色宝石は、著名なジュエラーである カルティエ が手がけた幾何学模様のダイヤ入りブレスレットにセットされている。歴史的名品として注目されるこの出品点は、王室の伝説的なコレクションに由来する極めて貴重な品である。

197.70カラットロマノフ・サファイアの歴史的背景

サザビーズの出品目録によると、このロマノフ・サファイアは「歴史的に極めて貴重な」宝石であり、ロマノフ家の伝説的なコレクションから来ていると解説されている。ロシアの皇帝たちにゆかりのあるこの名高いコレクションは、史上最も豪華で価値の高い王室コレクションと言っても過言ではないと評価されている。宝石の正確な入手時期については不明な点が多いが、具体的な記録が存在する。

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オークションの目録によれば、1883年の舞踏会で当時ニコライ2世の母であった皇太后マリア・フョードロブナが着用していたスカートの正面の布地に、このサファイアがペアであしらわれている様子が確認できるとされている。当時はネックレスに取り付けられていたと伝えられており、皇妃の高級品としての立場を象徴する存在であったことがうかがえる。

その後の変遷についても記載があり、1971年にワルスカの遺産の一部として売却された際には、別の短いネックレスに取り替えられていたという経緯が示されている。長年の間に形状や装飾方法が変更されてきたものの、その核心となる197.70カラットの宝石自体はそのまま保存されてきた珍品である。

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カルティエ製ブレスレットの魅力と技術的詳細

今回の出品点となるのは、カルティエによる手作りの幾何学模様が特徴的なダイヤのブレスレットである。サザビーズの発表によれば、ブレスレットの中央部分は水晶に交換することも可能であるとされている。これにより、歴史あるロマノフ・サファイアの魅力と、アールデコの時代に根ざすカルティエ独自の芸術的レガシーの双方が際立つ作品となっている。

このように多様な楽しみ方ができる設計は、現代のコレクターにとっても高い関心を集める理由となっている。単なる宝石の展示ではなく、ジュエリーとしての機能性と歴史的価値が融合した構成は、サザビーズの鑑定士たちからも高く評価されている。カルティエの職人技が光るこの一品は、過去の輝きと現代の美意識が見事に結びついた作品である。

過去の落札事例と比較した市場の評価

ロマノフ・サファイアに関連する他の宝石類の取引動向も、今回のオークションへの期待感を高めている。21年には、サファイアやダイヤをあしらったブローチと、おそろいのイヤリングがサザビーズで80万6500スイスフラン（約88万3600ドル）で落札された前例がある。この時の落札額は、事前予想の上限の2倍に近い金額であった。

この過去の高額な取引事例を踏まえると、今回出品されている197.70カラットの単一巨大サファイアを収めたカルティエ製ブレスレットに対する市場の関心はさらに高いものとなることが予想される。特にロイヤル・ジュエリーへの需要が強い欧米のコレクター層を中心に、激しい競争が生じる可能性がある。過去の価格帯を考慮すると、今回の最終落札額についても注目が集まっている。

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ジュネーブでの競売実行と今後の影響

11日にスイスのジュネーブで開催されたサザビーズのオークションでは、この歴史的ロマンを漂うロマノフ・サファイアが中心的存在となった。世界中から集まった収集家や投資家たちが、この稀に見る大粒の青色宝石とカルティエのデザインが融合した一品に対して関心を示した。競売の結果は、今後における高値ロイヤル・ジュエリー市場の傾向を示す指標となる可能性がある。

今回の出品を通じて、ロマノフ家のコレクションが単なる歴史の遺産ではなく、現代の高級マーケットにおいても確固たる価値を持ち続けていることが再確認された。サザビーズが提示した詳細な履歴と、カルティエというブランド名が伴うことで、この197.70カラットのサファイアは単なる宝石以上の文化的資産としての地位を確立しつつある。今後の取引動向は、世界的なジュエリー市場において重要な意味を持つと考えられる。