サカナクション山口一郎が年末ジャンボ宝くじCMで替え歌「新宝く島」を歌唱。持病克服や音楽業界の変遷を振り返り、デビュー20周年への意気込みを明らかにした。

ロックバンド サカナクション のボーカルである 山口一郎 が、 年末ジャンボ宝くじ の新CMで替え歌「 新宝く島 」を歌唱し、その背景と心境を明かした。このCMは、年末のちょっとしたごほうびとして宝くじを購入するワクワク感や期待感を表現するもので、人気アイドルグループのメンバーやタレントたちとの共演が話題を呼んでいる。

CMの内容は、カラオケルームで遅れて入室した吉岡里帆の前に、「新宝島」ならぬ「新宝く島」を熱唱する山口と、「イケイケいっくん！」とノリノリでコールを送る今田耕司の姿がコミカルに描かれる構成となっている。この斬新な試みに対し、山口は撮影を振り返り「『新宝島』の替え歌である『新宝く島』を使っていただいて感謝をしています」と謝意を示した。11年前の楽曲である『新宝島』の歌詞が体内に染みついているため、撮影時にも何度か歌詞を間違えてしまい、カメラマンの方にご迷惑をお掛けしてしまったというエピソードを語りつつ、非常に楽しく撮影することができたと振り返っている。公の場で替え歌にすることはあまりないため、ファンの方にも楽しんでもらえるのではないかと期待を込めている。

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CMへの出演以外にも、山口は今年一年を総括する中で、私生活や音楽業界における自身の立ち位置について率直な感想を述べている。持病で苦しい時期が何年か続いたものの、悪いときは長くは続かないんだなと感じることができた1年であったと語る。また、14年前の曲が再度ヒットしたことをきっかけに、ストリーミングなど音楽の聴かれ方が変わってきている、そうした過渡期にいるということを実感していると分析する。こうして楽曲を評価していただき、まさに宝くじに当たった感覚だと形容した山口は、子どもたちに歌ってもらえるようになったという体験が自分にとって喜ばしい出来事だったと振り返っている。今田耕司のセリフにある『イケイケいっくん』とあり、今田さんから『いっくん』と呼ばれたのが自分にとっては宝くじに当たったかのようにうれしかったと明かしている。

来年デビュー20周年を迎えるサカナクションの活動方針についても、山口は今後の展望を示した。20周年とはいえども音楽に向き合うスタイルや姿勢は変わらず、まっすぐに進んでいきたいと意気込みを語っている。節目ではあるので、何か新しいことも企画していると述べ、AIなどが発達する時代で、自分たちも音楽の作り方など心機一転新しく取り組んでいくこともあるかもしれないと語った。常に音楽とまっすぐ真摯に向き合っていきたいという姿勢を崩さず、新たな時代に対応していく準備を整えている様子が窺える。

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このCMキャンペーンは、年末ジャンボ宝くじの発売時期に合わせ、多くの人に夢と期待をもたらすことを目的としている。山口一郎の歌声とコミカルなシーンが融合したプロモーションは、従来の宝くじCMとは異なる新鮮さを提供し、視聴者の注目を集めている。山口自身が「宝くじに当たった感覚」と表現するように、このプロジェクトはアーティストとスポンサー、そしてファンとの間に特別なつながりを作り出している。音楽業界の大きな変化の中で、伝統的な楽曲が新たなメディアを通じて再評価される現象は、現代の文化消費のあり方を実例で示すものとも言える。

現在、音楽リスナーの間ではストリーミングサービスの普及により、楽曲の聴き方が大きく変化している。サカナクションのようなバンドサウンドが、こうしたデジタルプラットフォームを通じて若年層に広く認知されていることは、業界における重要なトレンドである。山口は、自分が属する世代の曲が子どもたちに歌われるようになったことに喜びを抱きつつ、自分たちの音楽的姿勢を変えることなく前進する決意を示している。来年の20周年に向け、新しい試みとしてAIを活用した制作プロセスの導入可能性にも言及しており、テクノロジーと伝統的な音楽制作の融合を試みる動きが期待される。年末のシーズンに相応しく、多くの人々が幸せや夢を感じられるようなコンテンツを提供し続けることが、サカナクションの次の目標となっている。