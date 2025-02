サカナバッカ、エキュート大宮に新規出店！

サカナバッカは、2025年3月11日にJR大宮駅構内のエキナカ商業施設「エキュート大宮」に「サカナバッカエキュート大宮店」をオープンします。定番人気のばらちらしやオリジナル海鮮丼など、魚屋ならではのこだわり商品を多数提供します。

株式会社フーディソン(本社:東京都中央区、代表取締役CEO山本徹、証券コード:7114、以下当社)が運営する魚屋sakana bacca(以下 サカナバッカ )は、2025年3月11日(火)にJR大宮駅構内のエキナカ商業施設「 エキュート大宮 」に「 サカナバッカ エキュート大宮 店」をオープンします。 サカナバッカ の定番人気商品「ばらちらし」や大宮店でしか食べられない「大宮紅白丼」といった 海鮮丼 をはじめ、焼魚弁当や寿司・珍味など、魚屋ならではのこだわり商品をお客様へ提供します。\日本の1人あたり年間の魚介類消費量は、平成13年(2001年)の40.

2kgをピークに減少し、令和4年(2022年)には22kgまで落ち込みました。魚介類の購入が少ない理由として、「家族が肉を好む」「魚介類は価格が高い」に続き、「調理が面倒」が38%と最も多く挙げられています。さらに、「食べたい魚が売っていない」「調理方法がわからない」も10%以上となり、調理のハードルが消費減少の一因であることがわかります。\こうした状況の中、サカナバッカでは、新鮮でおいしい魚はもちろん、普段馴染みのない魚や、魚に合った食べ方を手軽に楽しめる提案を行ってきました。サカナバッカは都内に8店舗(中目黒、都立大学、中延、エキュート品川店、五反田、エキュートエディション新橋店、グランスタ東京店、グランスタ丸の内店)を展開する魚屋です。日本の豊かな「魚食」の文化を一般の方にも広く伝えたいという想いから、日本の風景から減りつつある街の魚屋をモダンにアップデートし、食べて美味しいだけではなく、魚を知り、体験できるお店作りを目指して、東京ではあまり流通していない魚種や高鮮度の鮮魚を産地や市場から仕入れています。SNSやECなども活用し、オンラインとオフラインを掛け合わせた新しい購買体験を提供することで魚離れの進む若い世代も含め幅広い世代にご利用いただいています





