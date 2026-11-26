15日昼ごろ、東京・赤坂の個室サウナ店「SAUNATIGER（サウナタイガー）」で夫婦が死亡した火災で、店のオーナーは警視庁の任意聴取に、事務所にある非常用ボ…

15日昼ごろ、東京・赤坂の個室サウナ店「SAUNATIGER（サウナタイガー）」で夫婦が死亡した火災で、店のオーナーは警視庁の任意聴取に、事務所にある非常用ボタンについて「2年前から今まで受信盤の電源を入れたことがない」という趣旨の話をしていることが18日までに分かった。

サウナタイガー火災に「なぜ」非常用ボタンオフと経営者が説明。 監修芸能人のジローラモの名前削除に「なぜ」PR支援期間終了。 松田政也さん夫婦死亡に「なぜ死因不詳」熱中症か焼死の可能性。 サウナ室出入り口扉に「なぜドアノブ」OKだった？

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弁護士見解。 非常用ボタンの受信機をオフにしていたサウナタイガーの経営者に対し、SNS上では、「杜撰な管理」「非常ボタンの受信盤電源切ってた事実が即ち人災なのね。 知らなかったでは済まされないのね」などと批判が殺到。 同店は15日は当面の間の営業停止を発表した。