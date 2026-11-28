サウジ人実況者が起用されず外国籍アナウンサーが担当したことへの批判や、アラビア語の不適切な単語が子供の前で放送されたことへの懸念が示されました。また、試合ではワトキンスがヘディングで先制点を決め、公式戦通算11得点目を記録しました。

さらに「彼の経歴には最大限の敬意を払うが、代わりを務められる有能なサウジ人の 実況者 が一人もいないなどということがあり得るのか。 仮に視聴者に加入させるための手段だとしても、それはマーケティングの失敗だ」と続けた。

ファハド・アル・ドゥライムは「想像してみてほしい。 実況者のハンマード・アル・アンズィはクウェートリーグを実況し、ムハンマド・ガーズィ・サダカは必要とされず、才能ある若手のアブドゥルイラーフ・アル・アムリはプロリーグから姿を消している」と投稿した。 ファハド・アル・ファーディルは「サマニヤの皆様、私はサウジ・ロシュン・リーグのアル・イテファク対アル・ヒラル戦を子どもたちと一緒に観ている」とコメントした。 そして「アラブ人の実況者は（シャンカラ）や（ヤー・ハバル・アビヤド）といった言葉を繰り返した。

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子どもに、サッカーで（ハバル・アビヤド）とはどういう意味か、（シャンカラ）とは何かと聞かれた。 我々サウジのチャンネルから説明はあるのだろうか」と疑問を投げかけた。 先制点は29分、マフザリが送ったクロスにワトキンスが合わせ、正確なヘディングでゴールに流し込んだ。 GKマレク・ロダークは防ぐことができなかった。