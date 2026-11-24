サウジアラビアサッカー連盟が2027-28シーズンに向け外国籍選手登録枠の拡大または撤廃を検討。2026-27シーズンは10人枠だが14人〜18人または無制限案が浮上。サウジ人選手の海外移籍促進や財政的仕組み導入も視野。アル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドの契約は2027年6月末で満了し、引退シナリオが有力視されている。

』の報道によると、 サウジアラビアサッカー連盟 は2027-28シーズンに向け、ロシュン・サウジリーグの選手登録制度を変更する複数の選択肢を検討している。 外国籍選手 の登録枠をクラブごとに14人、16人、または18人に引き上げる案があり、最も抜本的な案では上限を完全に撤廃する。

いかなる変更にも厳格な財務・規制上の管理が適用されるが、最終決定はまだ下されていない。 現行の2026-27シーズンの規則では、サウジ・プロリーグのクラブは25人の登録メンバーに外国籍選手を10人まで含めることができる。 その内訳はシニア選手8人と21歳未満の選手2人で、これとは別にサウジアラビア生まれのプロ選手の追加枠がある。 リーグ戦の試合では、起用できる外国籍選手は原則8人まで。

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一方、国王杯とサウジ・スーパーカップでは10人全員を先発起用できる。 』は、この議論はサウジアラビア人選手の海外移籍を促し、規模の小さいクラブで地元選手の出場時間を増やすことを目指す、より広範な戦略と結び付いていると付け加えた。 これを支えるため、連盟は資金力の乏しいクラブが、裕福なクラブと契約しているサウジアラビア人選手の給与を負担できるようにする財政的な仕組みを検討している。 変更が承認されれば、アル・ナスルのようなクラブは、ジョアン・フェリックスやサディオ・マネらを擁するチームに選手を加える際の自由度が大幅に高まる。

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ただし、クリスティアーノ・ロナウドが新たな環境を経験するとは限らない。 アル・ナスルとの契約は2027年6月30日に満了する。 ポルトガル人FWは2026-27シーズンを戦い終えるとみられるが、来夏以降については現役引退が現時点で最も可能性の高いシナリオだ。