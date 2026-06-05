サウジアラビア、戦火の中でも経済多元化を加速 非石油セクターが拡大

イランとの戦争が続く中、サウジアラビアは国内需要と供給網の安定により非石油民間セクターを拡大させ、経済多元化を進めている。ビジョン2030の戦略見直しと物流への投資加速が背景にある。

中東情勢が緊張する中、フードテック起業家のサラ・アミニ氏は、イランとの戦争が続く状況下でもペルシャ湾岸諸国の企業がどの分野で支出を続けているかを調査するため、 サウジアラビア の首都リヤドを訪れた。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイを拠点に、食品流通企業の業務デジタル化とコスト削減を支援する人工知能（ＡＩ）プラットフォームを運営するアミニ氏は「サウジに来るとまるで普段と変わらないように感じる」と語った。 これは、戦争の影響が他の湾岸諸国に比べて比較的小さいことを示唆している。

国際通貨基金（ＩＭＦ）は「短期的影響を超えて、紛争が長期化すれば投資家の信頼が損なわれ、中長期的な成長と経済多角化の展望が弱まる可能性がある」と警告するが、アミニ氏の楽観的な見方からは、サウジが強力な国内消費基盤と、ホルムズ海峡を回避するために原油や物流のルートを紅海沿岸の港へと変更したことによって、地域の他の国々よりも戦争による変化をうまく乗り切っている様子がうかがえる。 実際、３日に発表された調査結果では、サウジの５月の非石油民間セクターは、事業の先行きへの楽観姿勢は依然として控えめながらも、国内需要の改善とサプライチェーン（供給網）の安定により、過去３カ月で最も速いペースで拡大した。

リヤド銀行のチーフエコノミスト、ナイフ・アルガイアス氏は調査結果に関して「この改善は主に、国内需要の向上と以前中断されていたプロジェクトの再開に支えられた、生産と新規受注の力強い伸びによるものだ」と分析した。 さらに「多くの人々が他の湾岸協力会議（ＧＣＣ）諸国から資本を本国に還流させており、これはおそらく安全への逃避が原動力となっている」と指摘し、戦争による資本移動の影響を説明した。１０年前に発表された「ビジョン２０３０」は、全長１７０キロに及ぶガラスと鋼鉄のスマートシティー「ザ・ライン」や、山の上に淡水化した水を１０００メートル以上汲み上げて人工雪を作るスキーリゾート「トロジェナ」といった巨額の資金を投じる巨大プロジェクトを盛り込んでいた。

しかし４月に発表された２０２６－２０３０年の新戦略では、こうしたプロジェクトは除外されるか大幅に規模が縮小された。 代わりに観光、産業、ＡＩ、物流といった収益が期待されるセクターに焦点が当てられており、投資の多くは政府系ファンドのパブリック・インベストメント・ファンド（ＰＩＦ）経由で行われる。

グローバルソース・パートナーズの湾岸アナリストで、ハリジ・エコノミクスのディレクターを務めるジャスティン・アレクサンダー氏は「プロジェクトの優先順位に関して言えば、戦争はＰＩＦが投資戦略の再調整を検討していた極めて重要なタイミングで起きた」と分析し、戦争がサウジの経済戦略見直しに影響を与えた可能性を示唆した。 リヤドを拠点とし、中小企業向けにオンデマンドの倉庫保管や輸送を提供するテックプラットフォーム「シルダブ」の共同創業者、アブドゥルラフマン・アルナムラ氏は「ビジョン２０３０には物流に投資する計画があった。

現在起きていることは基本的にこれらの目標を加速させている」と話した。 アルナムラ氏によると、２月下旬の開戦以来、ジェッダなどの紅海沿岸の港からコンテナを搬出し、湾岸全域に商品を配送したいという新規顧客からの電話が毎日かかってくるようになった。 これは、紅海経由で湾岸の貨物を転送するサウジの戦時イニシアチブの後押しも受けている。 不動産会社ＪＬＬのデータでは、１月から３月のサウジ全土のホテル稼働率は平均６６．３％で、前年同期から約３ポイント上昇した。

これに対してムーディーズ・アナリティクスは、ドバイのホテル稼働率が２月の８０％から第２・四半期には約１０％まで落ち込むと見込む。 このデータは、サウジが戦争の影響を比較的軽微に抑え、経済活動を安定化させていることを示している





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サウジアラビア ビジョン2030 非石油セクター 物流 経済多元化

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