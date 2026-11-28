サウジアラビアサッカー連盟の主審委員会は、アル・アハリとアル・ナスルの一戦でアル・アハリに与えられたPK判定が誤りだったとの内部検証結果を発表した。この試合は3-1でアル・アハリが勝利しており、審判団に対する評価プロセスの一環として確認が行われた。

アル・アハリ と アル・ナスル の一戦をめぐる判定の内部検証で、試合結果を左右した場面について驚きの結論が出た。 サウジアラビアサッカー連盟の主審委員会は、3-1でジッダのクラブが勝利したこの試合で アル・アハリ に与えられたPKは誤りだったと結論づけたのだ。

『アル・リヤディーヤ』紙が関係筋の話として伝えたところによると、スイス人のマヌエル・ナバーロ氏が委員長を務める審判委員会は、判定事例の検証会の場でロシュン・サウジリーグの審判団に対し、67分にアル・アハリに与えたPKの判定は正しくなかったと伝えたという。 問題の場面は、ペナルティエリア内でアル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンとアル・アハリのDFメリフ・デミラルが接触したもの。 アルゼンチン人のVARサロメ・ディ・イオリオが介入し、同胞である主審ファクンド・テージョにモニターでの確認を求め、テージョ主審がPKを宣告した。

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デミラルの取り消されたゴールについての委員会の見解関係筋によれば、委員会は内部評価の一環として両場面を審判団に提示し、2つの判定について投票を実施した。 その結果、多数派はいずれの場面でも主審の判定を支持したが、委員会の最終評価ではアル・アハリのPKは誤りと判断されたという。