サウジ移籍の噂？ ドルトムントのギラシー、欧州残留の意向を表明

サウジアラビアのプロリーグクラブが巨費投資を控える中、大型契約を狙うドルトムントMFギラシーの移籍市場に関する最新情報を伝える。ギラシーは欧州トップレベルでのプレーを希望し、フェネルバフチェやアストン・ヴィラから関心が寄せられているが、サウジ移籍の可能性は低い見方が強まっている。ドルトムントは契約延長を望み、スポーツディレクターが彼の残留を明言した。しかし、昨季のチーム得点王ながら、本領発揮に至らなかった点にも注目。

同報道によると、サウジ・プロリーグのクラブは近年ほど巨費を投じていないという。 大型契約を狙う ギラシー は、兄で代理人のカランバを通じて中東クラブに何度もオファーされていた。

また、サウジアラビアの移籍市場は7月22日まで開かないため、この説はさらに裏付けられる。30歳のギラシーとボルシア・ドルトムントは、それより前に結論を出したいと独紙『ギラシーは欧州トップレベルでプレーし続けたい意向で、フェネルバフチェとアストン・ヴィラが関心を示している。 ただし、両クラブは今夏に契約解除条項（3500万ユーロ）を行使できる「選りすぐりのクラブ」には含まれないと報じられている。 BVBは2028年まで契約が残るギラッシとの契約延長を希望している。 クラブ首脳陣も最近、その意向を明確に示した。

スポーツディレクターのラース・リッケンは「彼を手放すつもりはない。 過去2シーズン、彼はボルシア・ドルトムントにとって価値があることを印象的に証明した」と述べた。 昨季22得点を挙げたギラッシーはチーム得点王だったが、BVBとニコ・コヴァチ監督はその才能を十分に引き出せなかった。 数週間不調に陥り、スタメンの座を失った時期もある





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ギラシー ドルトムント サウジ移籍 欧州残留 フェネルバフチェ

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