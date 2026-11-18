サウジアラビアで観客2000人を招いて行われた新スタジアムのこけら落とし試合の概要、および2027年アジアカップと2034年W杯に向けた準備状況とアル・カーディシーヤの活躍を解説します。

サウジアラビアにおいて、今後の大規模国際大会開催に向けた重要な施設整備の一環として、 新スタジアム での公開イベントが開催された。この試合は施設や運営面の準備状況を最終確認するため、満員ではなく観客を2000人に限定して実施されたものである。

新スタジアム開場と国際大会への準備

このイベントは、スタジアムの正式なこけら落としを行うとともに、2027年AFCアジアカップおよび2034年FIFAワールドカップの開催に向けた準備作業の一部として位置づけられている。専門家の検証を通じて、観客動線やセキュリティ対策、施設設備の稼働状況などが詳細にチェックされたものと推測される。

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初の公式戦とリーグ戦の状況

サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』の報道によれば、この新スタジアムで行われる初の公式戦は、ジョイ・エリートリーグの一戦として予定されている。具体的には、今月23日の月曜日に開催されるリーグ第11節において、アル・カーディシーヤがホームでアル・ヒラルを迎え撃つ対戦が組まれている。

アル・カーディシーヤのリーグ順位と戦績

現在、ロシュン・リーグの順位表においてアル・カーディシーヤは2位に付いている。同チームはこれまで9勝1分け2敗の戦績をマークし、合計で勝ち点28を獲得している状況だ。首位のアル・ヒラルとは勝ち点2差をつけており、順位争いにおいて非常に高い競争力を維持している。

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また、3位のアル・ナスルとも得失点差で上回っているものの、両チームともに1試合多く消化しているという点を考慮すると、アル・カーディシーヤは今後わずか1勝で首位に追いつく可能性を秘めている。この勝ち星へのプレッシャーが、今後の試合展開において重要な要素となり得る。

カップ戦と今後のスケジュール

キングスカップ（二聖モスクの守護者杯）では、アル・タイーに対して5-0という大勝を収め、ラウンド32を好調な勢いで突破した。続く準々決勝戦では、来年1月12日の火曜日にダンマームのプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムで開催され、NEOMとの対戦が予定されている。

さらに、アル・カーディシーヤはクウェートで開催されるサウジ・スーパーカップにも出場する権利を獲得している。準決勝戦は来月20日に行われ、アル・アハリとの激しい対決が待ち受けている。ここで勝利し決勝に進出した場合、もう一方の準決勝であるアル・ナスル対アル・ホルードの勝者と優勝を争うこととなる。