12月11日のロシュン・サウジリーグ第15節アル・イテハド対アル・アハリのダービーを前に、累積イエローカードにより最大4選手が出場停止の可能性がある。規律遵守が両チームの戦略に重大な影響を与える中、各選手が1試合の出場停止回避に向けて最後の注意を払う必要がある。

12月11日に開催される ロシュン・サウジリーグ 第15節の注目カード、 アル・イテハド 対 アル・アハリ の激突を前に、両クラブの関係者間で既に戦略的な計算が進められている。この注目高まる試合は ジェッダ・ダービー とも称され、ファンからの関心を集めるだけでなく、シーズン後半の優勝争いにおいて極めて重要な意味を持つ。

両チームとも、累積イエローカードによる出場停止のリスクを抱えており、特に4人の主力選手がこの大一番を欠場する可能性が浮上している。第14節の試合は、これらの選手にとって規律面での非常に厳しい試練となる。次のチームの試合、すなわちアル・イテハドにとってのアル・ハリージ戦、そしてアル・アハリにとっての相手戦で、新たな警告を受けないことが何より重要となる。

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累積イエローカードによる出場停止リスク

ルール上、4枚目のイエローカードを受ければ自動的にもう1試合の出場停止処分となり、その選手はジェッダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ内にあるアル・インマ・スタジアムで行われる待望のダービーに出場できなくなる。この規定により、選手たちはプレーに集中する一方で、不必要なファウルや感情的なプレーを慎む必要に迫られている。

この一戦の重要性は、単なるファンの注目度やリーグ表の順位争いだけにとどまらない。シーズンの微妙な時期に行われるため、試合直前に主力選手を一人でも失うことは、両チームのコーチングスタッフの戦術的な計算に大きな打撃を与えかねない。特に、出場停止の危機にある選手たちは、両チームでそれぞれ異なるポジションや役割を担っているため、その欠場はチーム全体のバランスに影響を及ぼす可能性が高い。

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危機に瀕する主要選手と現在の警告数

サウジ・プロフェッショナルリーグ協会の公式サイトの統計によれば、出場停止の危機にある選手のリストには、アル・イテハドからセネガル人のMFディオン・ロピ、そしてアル・アハリからセネガル人のMFヴァランタン・アタンガナ、MFジヤド・アル・ジョハニ、MFサード・バロバイドの計4選手が名を連ねている。彼らのプレースタイルや位置性が、今後の試合展開に直接的な影響を与える。

ディオン・ロピは今シーズン、第4節、第5節、第8節に行われたアル・イテハドのアル・ファテフ戦、アル・ナスル戦、アル・ヒラル戦で、それぞれ1枚ずつ、計3枚のイエローカードを受けている。彼がアル・アハリ戦に出場したいのであれば、次節のアル・ハリージ戦で警告を避けることが必須条件となる。

アル・アハリの3選手と戦術的影響

一方、アル・アハリ側からはヴァランタン・アタンガナ、ジヤド・アル・ジョハニ、サード・バロバイドの3選手が累積警告によって出場停止のリスクに晒されている。彼らもまた、次の試合での振る舞い次第ではダービーへの出場が不可能になる状況に置かれている。各選手が試合中にどの程度の注意を払うかが、チームの戦力維持のカギを握ると言える。

これらの選手たちはチームの中盤や守備ラインを担う重要人物である可能性が高く、その欠場は攻撃力や守備の安定性に影響を与える。特に、異なるポジションを担う複数の選手が同時に危険水域に近づいている場合、監督陣は起用法や戦術的に慎重にならざるを得ない。累積警告の管理は、単なる規律の問題を超えて、シーズン最終盤までの成績を左右する戦略的な要素となっている。

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次の試合での規律遵守とダービーへの影響

各選手にとって、次の試合でのプレーはダービー出場への最後の関門となる。アル・イテハドのディオン・ロピはアル・ハリージ戦での無警告が条件であり、アル・アハリの3選手もそれぞれの次戦で慎重なプレーが求められている。もし彼らが無事に警告数を抑えられれば、ジェッダ・ダービーでの輝かしい復活を果たすことができる。

逆に、新たな警告を受けなければ1試合の出場停止となるため、彼らの不在は両チームの戦力に大きな穴を開けることになりかねない。サウジ・プロフェッショナルリーグにおけるダービーは常に高い関心を集めるが、今回は選手の規律遵守状況が試合前の最大の話題となっている。コーチングスタッフも、累積警告のリスクを考慮した起用や指示を出すなど、細心の注意を払って対応を進めている。この緊迫した状況が、12月11日にアル・インマ・スタジアムで繰り広げられる熱戦にどのような影響を与えるかが注目される。