サウジアラビアの首都リヤドで、政府系ファンドPIF本部ビルのPIFタワーにミサイルが着弾した。イエメンの親イラン武装組織フーシ派が犯行を主張しており、アラムコビル損傷に続く2度目の金融街攻撃となる。

サウジアラビア の首都 リヤド で19日、政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（ PIF ）」が本部を置く市内最高層のビルに、ミサイルが着弾した。イエメンの親イラン武装組織 フーシ派 が攻撃を実行したとみられており、サウジ側は物的被害を認めているものの、負傷者の報告は今のところない。

PIFタワーへの着弾と被害状況

攻撃を受けたのはリヤド市内の金融街にある「PIFタワー」である。国営サウジ通信（SPA）の発表によると、建物の複数の階と近隣の施設に物的被害が及んだが、具体的な人数や詳細な損害額については現時点で明言されていない。

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ビル自体の損傷は深刻で、7階から8階にかけて窓ガラスが吹き飛ぶ被害が出ている。さらに、金属製の外壁の一部が折れ曲がってしまうなど、構造的なダメージも確認されている。サウジ当局は直ちに警備を強化し、周囲の調査に着手している。

リヤド金融街を標的とするフーシ派の動向

キングアブドラ金融地区（KAFD）への攻撃は、今月で2回目となった。すでに8日には、サウジの石油大手アラムコのビルがフーシ派の攻撃により損傷していた。サウジにとって、この地域は経済の中枢であり、標的とされ続けており警戒感が高まっている。

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フーシ派は、リヤドの金融街を19日未明と夜の2回にわたって標的にしたと公式に表明している。これは単なる挑発ではなく、対サウジ包囲網を強化し、地域の不安定化を誘発する意図があると考えられる。過去の攻撃パターンからも、金融機関やエネルギー関連施設を狙う傾向が顕著だ。

広範囲にわたる主張とサウジの対応

フーシ派は、PIFタワーへの攻撃以外にも複数の施設を攻撃したと主張している。具体的には、リヤドのキングハリド国際空港、サウジ南部のハミスムシャイト空軍基地、東部州ジュベールのSADAF石油化学会社などを挙げている。

ただし、これらの攻撃に関するサウジ側の公式確認は、直ちには得られていない。サウジ当局は複数の情報を精査中であり、一部がフェイクニュースまたは誇大主張である可能性も排除できない。依然として正確な被害実態の把握が進められている段階である。

さらに、フーシ派が運営するサバ通信は、サウジ機が同日未明、フーシ派が支配するイエメンの首都サヌアに対して空爆を行ったと報じた。この件についても、詳細については明らかにされていないため、報復攻撃へのエスカレーション懸念が高まっている。

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地域情勢への影響と今後の警戒

この一連の出来事は、中東地域の緊張状態をさらに悪化させる可能性を秘めている。サウジアラビアは国の安全保障を最優先課題としており、フーシ派の攻撃に対しては強力な対抗措置を検討している公算が大きい。今後の国際社会の動向にも注目が必要だ。

リヤドの金融街は外国投資家や国際企業が多く進出している重要地域であり、ここに被害が出たことは経済活動への影響も懸念される。セキュリティ対策の強化に加え、関係各国との外交調整も加速すると見られる。事態の収束にはまだ時間を要すると予想される。