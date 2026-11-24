サウジアラビアが2027年夏までに施行を目指す新移籍規定は、欧州の主要リーグへの悪影響を懸念させる。同計画では外国人選手の登録枠が増加し、イニゴ・マルティネスやナチョといったスター選手を引き付けているが、欧州メディアは若手選手の流出やサウジ国内での地元選手の存在感低下を警鐘として報じている。

この投資は、イニゴ・マルティネス、ナチョ・フェルナンデス、オスカル・ロドリゲスといったスペインの有力選手たちも引きつけ、彼らは中東で台頭するスターとなった。 しかし欧州メディアは、それでもなお サウジアラビア の サッカー 計画は止まっておらず、むしろ時間とともに進化していると見ている。

』は、現在も検討段階にあるこの新計画が承認されれば、欧州の主要リーグに悪影響が及ぶと指摘した。 サウジアラビアの莫大な資金力によって実現した大型契約の前例は、欧州にとって警鐘となっている。 欧州は、ビッグネームだけでなく若手選手や台頭する才能までも、さらに失うことを恐れているのだ。 イングランドからの報道によれば、新規定は2027年夏までの施行を目指しているという。

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欧州メディアはこの時期を非常に近いと受け止めており、欧州のクラブは自らの才能を守る策を見いだすため、時間との戦いを強いられることになる。 一方で、一部の欧州メディアはさらに深刻な影響として、サウジアラビアのサッカーそのものの役割低下を警告している。 外国人スターの加入によって、すでにピッチ上でのサウジアラビア人選手の存在感は薄れているが、25人の登録選手のうち14人が国外から獲得した選手という編成になれば、彼らの役割は完全に隅に追いやられかねない。