サウジ・プロフェッショナルリーグの2大勢力アル・ヒラルとアル・アハリの名称問題。公式決定と歴史的経緯、メディアの役割を巡る専門家の見解対立を詳報。

サウジアラビアのサッカー界において、伝統あるクラブチームの呼称を巡る激しい論争が再燃している。特に「 ロイヤル 」の称号をどのチームが公式または歴史的に正当に保持しているのかを巡り、メディアや分析家の間で見解が鋭く対立している状況だ。この議論は単なる歴史の確認ではなく、各チームのアイデンティティとステータスにかかわる重要な問題として捉えられている。

アル・ヒラルの名称変更の真相

スポーツアナリストのアブドゥルアジズ・アル・ザラル氏は、アル・ヒラルこそが「ロイヤル」の称号にふさわしいと主張する立場だ。彼の論拠となるのは、同クラブの名称が「オリンピック」から「アル・ヒラル」へ変更された歴史的経緯にあるという点である。アル・ザラル氏によれば、この名称の変更は王命による公式な指示であったため、王室と直結する「ロイヤル」の呼称を正当に受け継いでいるという解釈だ。

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さらにアル・ザラル氏は、国際的な基準としてスペインのサッカークラブを例示して、自身の立場を補強している。レアル・マドリー、レアル・ベティス、レアル・ソシエダといったクラブが「レアル」という語を名称に含む理由として、これがスペイン語で「王室の」を意味することだと説明した。この文脈において、アル・ヒラルの変更経緯はスペインの王室クラブと同様の性质を持つと見なされている。

アル・ザラル氏はさらに、アル・ヒラルとアル・アハリの両クラブが「ロイヤル」という呼称を使用することに支障はないとの見解も示した。それは、両チームとも長年の歴史の中でそれぞれが異なる形でこの称号と結びつきを持っており、排他的な所有権よりも、共通の文化的・歴史的遺産として捉えるべきであるという寛容な姿勢に基づいている。

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公式決定ではなく歴史的慣習を重視

これに対し、メディア関係者のファイサル・ザイド氏は冷静かつ断固とした口調で、アル・ザラル氏の主張に対して全面的に反論を展開した。ザイド氏の問題提起は、アル・ヒラルの名称変更が一部で喧伝されているような意味での「王命」によるものではなかったという事実の確認から始まる。歴史的文書や公式記録に基づけば、名称変更の過程は全く異なるものであった。

ザイド氏によれば、アル・ヒラルが以前の名称であった「オリンピック」から名称を変更したのは、その名称がアラビア語ではなかったという理由によるものであった。この際、クラブ側や関係者によって新しい名称として複数の案が提案され、その中から最終的に「アル・ヒラル」が選ばれたのだという。このプロセスはトップダウンの王命による変更というより、内部的な選定プロセスであったと指摘している。

ザイド氏はさらに、名称変更の理由として、以前の名称がアラビア語ではなく、クラブのアイデンティティや地域性に見合わないものだったため、より適切なアラビア語の名称へと移行する必要があったことを強調した。この選定過程には、特定の政治的介入や王室からの直接的な命令は含まれておらず、クラブの自主的な判断に基づいたものであると述べている。

メディアとファンによる呼称の定着

アル・アハリこそが真に「ロイヤル」の称号にふさわしいとする見解は、公式な決定や歴史的な変更の経緯ではなく、メディアとファンの間での長年の結びつきに基づいている。ファイサル・ザイド氏は、過去長年にわたり、新聞やテレビ番組といったマスメディアにおいて、「ロイヤル」という呼称がアル・アハリと密接に結びつけて使われてきたことを指摘した。

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ザイド氏によると、アル・ヒラルが「ロイヤル」として認知された事例はほぼ存在せず、むしろアル・アハリがその媒体露出を通じてこの称号を独占的に獲得してきた経緯がある。人々の意識の中にこの呼称が根付いたのは、公式な決定や歴史的文書によるものではなく、メディアの報道スタンスやファンたちの間での持続的な結びつき形成的なプロセスによるものであると分析している。

この論争は、番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』の放送回で白熱した形で見せられたように、単なる過去の事実の確認にとどまらず、現在のクラブのステータスや認知度にかかわる現代的な問題でもある。アル・ザラル氏とザイド氏の衝突は、スポーツ歴史の解釈を巡る対立であり、それぞれのクラブが自らの正当性をいかに証明するかを問うものとなっている。

呼称争いから見るクラブのアイデンティティ

アル・ザラル氏が示したように、両クラブが「ロイヤル」の呼称と何らかの形で結びつきを持っているという点自体は事実であるかもしれない。しかし、その結びつきがどのような経緯で形成されたのか、そしてそれが公式なものか否かという点は、議論の核心をなす部分だ。アル・ヒラルにとっては歴史的な変更経緯が重要であり、アル・アハリにとってはメディアによる定着が重要視される構造がある。

この論争の背景には、サウジサッカーのグローバルな影響力が高まる中で、クラブブランドの価値を高めようとする動きが関係している可能性もある。「ロイヤル」という響きは、伝統と権威を象徴するものであり、両クラブとも自らの歴史的文脈においてこの称号を正当化しようと躍起になっている状況が見て取れる。今後、この呼称を巡る議論がどのように収束していくのか、あるいは新たな形で展開していくのかに注目が集まっている。