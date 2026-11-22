サウジアラビアU-21ジャウィエリートリーグで、首位アルイテハドに次ぐ2位争いを繰り広げるアルリヤドとアルアハリの対戦が注目を集める。各チームのキープレイヤーの活躍と戦術的展開について解説。

サウジアラビアのユースサッカー界における注目の対戦カードが、2025年シーズンのジャウィエリートリーグで設定されている。首都リヤドを本拠とする アルリヤド U-21と、伝統あるライバルである アルアハリ U-21が対峙するこの試合は、リーグ2位の座を賭けた重要な攻防となる。 アルリヤド の守備の要であるスロベニア人ゴールキーパー、 ペテク が自らの実力を証明する場となる一方、攻撃陣を率いる アルアハリ のスタープレイヤーたちがどのようにゴールを奪うかが鍵を握る。

ペテクの活躍とリーグ最強の守備の壁

アルリヤドU-21において、今年夏にフリーエージェントで加入したペテクは、開幕以来素晴らしいパフォーマンスを披露し続けている。今季のU-21サウジリーグにおいて、彼は3試合でクリーンシートを達成するという記録を残している。この数字は、今季のジャウィエリートリーグで4度のクリーンシートを記録しているアルイテハドのムハンマドハザジ、そしてアルヒラルのアブドゥイラーアルガムディに次ぐ、リーグで2番目に多い記録である。ペテクの好調は、彼が同胞であるアルナスルのスーパースター、サディオマネの活躍ぶりを彷彿とさせるものがあると評されている。マネがリヴァプールやサウサンプトン、バイエルミュンヘンなどで輝かしいキャリアを築いてきたように、ペテクもまたその足跡を辿る可能性を秘めている。

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しかし、アルリヤドが直面する次の試練は極めて厳しいものとなる。彼らの相手は、今季のジャウィエリートリーグ首位を走るアルイテハドだ。アルイテハドはわずか4失点と、リーグでも最強の守備陣を誇っており、その背後には最優秀ゴールキーパーであるムハンマドハザジがいる。ハザジは4度のクリーンシートを達成しており、アルリヤドの攻撃陣にとって高い壁となることは必至である。アルリヤドは2位の座を守るため、そしてペテクが大会屈指の守護神であることを証明するために、この困難な一戦に挑むことになる。

アルアハリの攻撃力と創造的なプレー

対するアルアハリU-21は、得点ランキングトップに立つ獰猛なストライカー、ムーサアダムを擁している。アダムは9ゴールを記録しており、その決定力は際立っている。彼はチャンスを確実にものにし、お馴染みの巧みさでネットを揺らす能力を持つストライカーであることは疑う余地がない。しかし、彼がこれだけの得点を挙げるためには、必然的にそのチャンスを作り出すプレーヤーが存在する必要がある。その役割を最も担っているのが、アルアハリのラーミズアルアッタールである。

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アルアッタールはアルアハリの下部組織で育ち、U-13、U-15、U-17といった年代別カテゴリーで複数のタイトルを獲得してきた経歴を持つ。その後、U-21チームに昇格し、現在はジャウィエリートリーグで活躍している。この選手は実力を証明することにためらいを見せず、今季の大会で4アシストを記録している。この数字はランキング3位であり、トップに立つアルカーディシーヤのスター、ムハンナドアルクダイビとはわずか2アシスト差という接戦となっている。アルアッタールは、チームとともにアルリヤドとの難しい一戦に臨み、さらなる魔法を披露すべく準備を進めている。

希少価値が高まるクラシックウイングの戦術

ジャウィエリートリーグにおける戦術的な見どころとして、アルカーディシーヤU-21のウイングであるムハンナドアルクダイビのプレースタイルが挙げられる。一般に魔法といえば、ピッチ中央から相手守備陣を切り裂く魅惑的なスルーパスを思い浮かべるのが常だが、アルクダイビはそれとは異なる種類の魔法を使いこなしている。彼のラストパスで興味深いのは、それが直接的なスルーパスではなく、正確なクロスから生まれている点だ。そのボールはゴール前のストライカーの頭や足元へとダイレクトに届く仕組みとなっている。

アルクダイビは、近年見られなくなっていたタイプのウイングを復活させたと言える。サイドライン際でプレーするウイングで、自らのサイドを駆け上がって正確なクロスを送り、それをストライカーがゴールに沈めるというスタイルだ。このタイプのウイングはかつて広く知られており、その代表格がイングランドのレジェンドであるデイヴィッドベッカムだった。しかし近年は、逆足で内側へとカットインするインバーテッドウイングに取って代られ、徐々に姿を消しつつあった経緯がある。アルクダイビのようなプレーヤーは、今後数年後にはサウジアラビア代表にとっても希少となる切り札となる可能性がある。

アルクダイビの貢献度は数字としても顕著である。今季のジャウィエリートリーグにおいて、彼は得点ランキング2位につけている。8ゴールを挙げたこのウイングは、アルアハリのFWムーサアダムとはわずか1点差という順位であり、両者の得点競争は熱を帯びている。アルカーディシーヤは次の節、アルヒラル戦に臨むが、アルクダイビのクロス精度が高いかどうかが勝利の鍵を握る。彼は近年では希少となったプレースタイルを生み出すことで、チームの攻撃オプションを広げている。

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2位争いの行方と今後の展開

今回のアルリヤド対アルアハリの試合は、単なる得点争いだけでなく、守備の安定性と攻撃の創造性の対比という側面も強い。アルリヤドのペテクがリーグ2位記録を維持できるか、そしてアルアハリのムーサアダムとラーミズアルアッタールが、ペテクの壁を破って得点に絡むことができるかが注目される。特に、アルアッタールの4アシストという数字が、アルクダイビの得点力を補完する形でチームにどれだけ影響を与えるかは、リーグの勝敗に影響を与えうる。

また、アルイテハドの首位維持にも注目が集まる。彼らの強固な守備とムハンマドハザジの存在は、他のチームにとって克服すべき大きな課題である。アルリヤドが2位の座を奪い、隣人であり伝統的なライバルでもあるアルイテハドが君臨する首位へと迫るためには、ペテクのゴールキーパーとしての卓越した能力と、攻撃陣の連携が不可欠である。各チームが自身の強みを発揮し、ジャウィエリートリーグのトップ争いを激化させる一戦となる。