サウジアラムコ２６年第３四半期純利益３６２億５０００万ドル 前年比３４．５％増

サウジアラムコが発表した２０２６年第３四半期決算は、純利益が前年同期比３４．５％増の３６２億５０００万ドルとなった。原油高と供給混乱が業績を押し上げた。

サウジアラビアの国有石油企業である サウジアラムコ は３日、２０２６年７月から９月までの第３四半期の決算を発表した。同社の 純利益 は前年同期の３倍を超えるペースで拡大し、３６２億５０００万ドルを記録した。

この数字は前年同期の２６９億ドルを大幅に上回る結果となった。２０２６年４月から６月までの第２四半期純利益が３２７億ドルであったことと比較しても、第３四半期における収益力の強さが浮き彫りになっている。市場の注目を集めたこの業績は、エネルギー業界における供給不安定化が財務数値に直接反映された事例として捉えられる。

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原油高と資産売却が利益拡大を牽引

サウジアラムコによる純利益の急伸には、主に二つの要因が寄与したと分析される。第一に、地政学的リスクの高まりによる原油価格の高騰である。中東情勢の悪化が続く中、供給混乱が生じており、これが販売単価の上昇につながった。

第二の要因は、同社が保有する合弁事業の持ち分を売却したことによる利益計上である。運営上の現金フローとは別に、資産再編による一時的な収益が純利益を押し上げた。調整後純利益は約３１２億ドルとなり、これもアナリスト１２人の予想中央値である３０６億６０００万ドルを上回る好調さであった。

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攻撃対象ながら供給網を維持する戦略

サウジアラムコの物理的なインフラは、国際紛争の最前線に位置している。同社はペルシャ湾岸の東部ターミナルに加え、東西パイプライン経由で紅海側の西部ターミナルからも原油を輸出している。この輸送ルートは、軍事衝突の激化により極めて高いリスクを孕んでいる。

２月末に米国とイスラエルによるイラン攻撃が開始されて以降、サウジアラムコは東西パイプラインの輸送拡大を進めた。しかし、このパイプライン自体が攻撃の対象となっている。他のインフラ施設やサウジアラムコ本社所在地も、サウジとイエメンの親イラン武装組織フーシ派との戦闘で攻撃を受けている状況だ。

アミン・ナセルＣＥＯによる供給安定の表明

こうした厳しい環境下で、サウジアラムコのアミン・ナセル最高経営責任者（ＣＥＯ）は、地政学的な不確実性と主要施設への攻撃が世界のエネルギー供給危機を深刻化させたと指摘した。ナセルＣＥＯは、同社がこの「異例な時期」においても顧客への安定供給を継続したと表明し、企業の社会的責任と事業継続能力を強調した。

サウジアラムコとして見られるこの姿勢は、単なる財務実績の報告を超え、国際市場に対する信頼性の提示の意味を持つ。供給網が物理的に脅威に晒されている中で、価格メカニズムを通じて供給ギャップを埋めようとする動きが、今後の中東エネルギー市場の動向にどのような影響を与え続けるかが注目される。同社の決算発表は、資源国の経済政策と国際安全保障の複雑な関係性を如実に示すものとなっている。

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投資家や市場関係者は、原油高がサウジアラムコの財務基盤を強化する一方で、インフラ保全コストが増加する可能性にも目を光らせている。今後、紛争の行方やエネルギー需給の見通し次第で、同社の収益構造に変化が生じる可能性がある。この決算結果は、中東地域の政治的緊張が企業の業績に与える影響の大きさを改めて認識させるものとなった。