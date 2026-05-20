サウサンプトンが戦術スパイ行為の処分を訴え、EFLの制裁に反論

クラブは除名処分の取り消しを求めて法的手段に訴えている。一方で、パーソンズ氏は戦術スパイ行為について早期に反省の意を示した。今回の行為は間違いだったと認め、EFL規則3.4条と127条への違反をクラブとして認めた。関係クラブおよび、並外れた忠誠心と支援を寄せてくれたサウサンプトンサポーターの皆様に、より良い対応をするべきだったと深くお詫びする。今後はリーグの改革を主導すると表明。EFLの調査と懲戒手続きには全面協力した。上訴後、規則127の実務適用を検討する作業部会への参加を申し出る書簡を送る。行動伴わない反省は空虚だ。我々は変わってみせる。謝罪はあったが、サウサンプトンは処分が重すぎると主張している。パーソンズ氏は、2019年にマルセロ・ビエルサ監督が関与した類似のスカウト問題で20万ポンドの罰金のみだったリーズ・ユナイテッドの事例を挙げた。上訴については何らかの制裁が必要だと認める。だが、違反の程度に合わない罰は受け入れられない。今回の制裁は、イングランドのクラブが受けた経済的損失としては史上最大級だ。2008-09シーズンのルートン・タウンに科された30ポイント減点は、当時リーグ2にいたクラブに対するもので、同等の収益は懸かってなかった。2021年のダービー・カウンティーの21ポイント減点は残留を阻み、2023/24シーズンにエバートンに科された6ポイント減点は1億2450万ポンドの損失に続きましたが、いずれも今回の罰則ほど大きな金額ではありません。パーソンズ氏は、この裁定をプレミアリーグの最近の処分、特に非公開支払いで1,075万ポンドの罰金を受けたチェルシーのケースと比較した。同氏は、今年3月、チェルシーにはリーグ史上最大の罰金が科されたが、7年間に4,750万ポンドの非公開支払いがあっても競技面の制裁はなかった。ただし、当クラブの違反を軽視するわけではない。過ちは認める。それでも比例原則に照らして不当に重い処分だ。委員会に制裁権はあるが、歴史上類を見ないほど不均衡な罰を科す権限はない。本日控訴審が開かれ、進展があれば報告する。

クラブは除名処分の取り消しを求めて法的手段に訴えている。 一方で、パーソンズ氏は 戦術スパイ行為 について早期に反省の意を示した。 今回の行為は間違いだったと認め、 EFL 規則3.4条と127条への違反をクラブとして認めた。

関係クラブおよび、並外れた忠誠心と支援を寄せてくれたサウサンプトンサポーターの皆様に、より良い対応をするべきだったと深くお詫びする。 今後はリーグの改革を主導すると表明。 EFLの調査と懲戒手続きには全面協力した。 上訴後、規則127の実務適用を検討する作業部会への参加を申し出る書簡を送る。

行動伴わない反省は空虚だ。 我々は変わってみせる。 謝罪はあったが、サウサンプトンは処分が重すぎると主張している。 パーソンズ氏は、2019年にマルセロ・ビエルサ監督が関与した類似のスカウト問題で20万ポンドの罰金のみだったリーズ・ユナイテッドの事例を挙げた。

上訴については何らかの制裁が必要だと認める。 だが、違反の程度に合わない罰は受け入れられない。 今回の制裁は、イングランドのクラブが受けた経済的損失としては史上最大級だ。2008-09シーズンのルートン・タウンに科された30ポイント減点は、当時リーグ2にいたクラブに対するもので、同等の収益は懸かってなかった。2021年のダービー・カウンティーの21ポイント減点は残留を阻み、2023/24シーズンにエバートンに科された6ポイント減点は1億2450万ポンドの損失に続きましたが、いずれも今回の罰則ほど大きな金額ではありません。

パーソンズ氏は、この裁定をプレミアリーグの最近の処分、特に非公開支払いで1,075万ポンドの罰金を受けたチェルシーのケースと比較した。 同氏は、今年3月、チェルシーにはリーグ史上最大の罰金が科されたが、7年間に4,750万ポンドの非公開支払いがあっても競技面の制裁はなかった。 ただし、当クラブの違反を軽視するわけではない。 過ちは認める。

それでも比例原則に照らして不当に重い処分だ。 委員会に制裁権はあるが、歴史上類を見ないほど不均衡な罰を科す権限はない。 本日控訴審が開かれ、進展があれば報告する





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