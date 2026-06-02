サウサンプトン、チャンピオンシップのプレーオフから失格

サウサンプトンはチャンピオンシップのプレーオフから失格となった。同クラブによる広範なスパイ活動を示す証拠が暴露されたことが原因だ。若手スタッフがライバルクラブの非公開練習を監視させられたことが明らかになった。

サウサンプトン は チャンピオンシップ の プレーオフ から失格となった。 その背景には、同クラブによる広範な スパイ活動 を示す証拠が暴露されたことがある。 流出したWhatsAppメッセージによると、 トンド・エッカート 監督の下で若手スタッフがライバルクラブの非公開練習を監視させられていたという。

この不祥事が昇格争いからの脱落を招き、今もセント・メアリーズ・スタジアムに暗い影を落としている。 サウサンプトンの控訴を棄却した仲裁委員会は、「スパイゲート」スキャンダルで若手従業員が大きな精神的負担を負ったと報告した。 木の陰からミドルズブラの練習を撮影していたインターンのウィリアム・ソルト氏は「断る選択肢はなく、指示に従うしかなかった。 クラブでの将来が不安だった」と証言した。

「私には選択肢がなく、断る機会も与えられませんでした。 言われた通りにやっていただけです」とソルトは証言した。 別のアナリストも、シーズン序盤に同僚が解雇されたことでスタッフ間に恐怖が広がっていたと語った。 12月のオックスフォード・ユナイテッド戦後にソルトに送られたメッセージには「お前はレジェンドだ。 監督も大喜びだった！

」とあり、称賛されていた。 それでもサウサンプトンは、対戦相手を組織的に監視した規則違反を認めた。 騒動の渦中にあるエッカート監督だが、サウサンプトンのオーナー、ドラガン・ソラック氏から公に信任された。 ドイツ人監督は8分の動画で謝罪し、「すべてについてお詫び申し上げます。

ヘッドコーチとして責任がある以上、私はその責任を認めます」とエッカートは述べた。 また「私はまだ若い監督であり、過ちを犯しました。 その責任を全面的に負います」と告白した。 報告書によると、スパイ活動発覚後、クラブは隠蔽を試みた。

最高経営責任者（CEO）のフィル・パーソンズ氏は「映像は撮影も共有もされていない」と主張し、調査を誤導したとされる。 調査委員会は、この隠蔽が情報隠しを超えたと結論付けた。 パーソンズ氏は「インターンは上級スタッフから指示を受けていなかった」と説明したが、委員会はこれを虚偽と判断した。 その上でクラブは、プレーオフ決勝でサウサンプトンを破ったミドルズブラと委員2人に歴史的つながりがあるとして、仲裁委員会の公平性に疑問を投げかけた





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