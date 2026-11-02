サイバー攻撃対策の課題、熊谷氏と山下氏が対応の経緯と今後への見解を示す

熊谷氏と山下氏が、サイバー攻撃への緊急対策の評価や能動的サイバー防御の制度、AIを悪用した攻撃の増加について見解を示した。対応の経緯を整理する。

GMOサイバーセキュリティbyイエラエを巡るサイバー攻撃への対応について、 熊谷氏 と 山下氏 が見解を示した。 山下氏 は4回の緊急対策を施して対応は一段落したと判断したと述べ、もっと深い対応をすべきだったとも振り返った。提供された情報には発言の日時や場所が明記されていないが、 サイバー攻撃対策 の課題をめぐる発言の内容は以下のとおりである。

緊急対策の評価と開発優先順位の判断

山下氏は、4回の緊急対策を実施したことで、当面の対応は一段落したとの判断を示した。そのうえで、より深い対応をすべきだったという認識を明らかにした。

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山下氏によると、この判断は複数の開発の優先順位を踏まえたうえで行われたものだった。限られた体制の中で何を先に進めるかという選択が、対応の深さに影響したことがうかがえる。

サイバー攻撃への対応では、発生直後の緊急措置と、その後の恒久的な改善を分けて考える必要があると指摘されることが多い。今回の発言も、緊急対策と根本的な対策の位置づけを区別する重要性を示している。

一方で、緊急対策を重ねて被害の拡大を抑えたこと自体は、対応の一つの区切りとして説明されている。今後の検討では、その後の改善をどこまで進めるかが焦点になるとみられる。

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子会社の立場とグループ内のマネジメント体制

熊谷氏は、課題を指摘したGMOサイバーセキュリティbyイエラエについて、グループ入りした直後だったと説明した。当時は、グループ各社に対して指示命令権を振るう立場ではなかったという。

熊谷氏によると、当時のグループでは、兄弟会社が健康診断を行い、各社がそれぞれの責任で自社の健康を守るというスタイルが取られていた。各社の自律性を重んじる運営が前提にあったことがうかがえる。

熊谷氏は、イエラエと各社の間に自分が入り、マネジメントすべきだったと述べた。グループ内の連携の在り方を反省点として挙げた形だ。

グループ企業が増えると、セキュリティに関する情報共有や指示系統をどう整えるかが課題になりやすい。今回の発言は、買収直後の子会社と既存グループ各社の関係をどう設計するかという論点を示している。

能動的サイバー防御の指定制度と国の対応

熊谷氏は、能動的サイバー防御には指定制度があり、同社は指定を受けていないと説明した。申請を行うと政府が動くという制度ではないという。

熊谷氏は、制度の対象ではないことを勘違いしないようにという指摘を、多くの人から受けたと明かした。制度の仕組みについて誤解が広がっていたことへの受け止めとみられる。

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そのうえで熊谷氏は、対象ではないにもかかわらず国が対応に動いたことに感謝していると述べた。行政の判断と企業の立場を区別して受け止める姿勢を示した。

制度の対象範囲や申請の仕組みを正しく理解することは、企業と行政の役割分担を考えるうえで欠かせないとされる。今後の議論では、制度の位置づけを明確にすることが求められるだろう。

AIを悪用した攻撃の増加と責任の所在

熊谷氏は、ハッカーの攻撃回数が今年初めから100倍になっていると述べた。犯罪組織が人工知能を悪用し、マシンガンのように無差別に攻撃している状況だという。

熊谷氏は、こうした状況では一個人や一企業だけで対応することは難しいとの認識を示した。攻撃の規模と速度が増しているという問題意識がうかがえる。

今回の攻撃にAIが使われた証拠はないとしつつ、この時代に攻撃者がAIを使わないことはないだろうと熊谷氏は述べた。AIの利用可能性を否定しない一方で、問題をAIのせいにはしていないと強調した。

熊谷氏は、AIを攻撃者が使う可能性と、自社の責任は全く別の話だと説明した。責任の所在を明確に区別し、自社として取るべき対応を考える姿勢を示している。