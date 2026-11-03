サイバー攻撃で欧州の小売業が被害：冷凍食品の廃棄と在庫消失

欧州のスーパーやイケアなど小売業界がサイバー攻撃の影響を受け、冷蔵・冷凍設備の故障による食品廃棄や在庫消失が発生。デンマーク企業ダンフォスの技術を利用した店舗も被害を被っている。

欧州各国の小売業界および食品小売チェーンが、大規模な サイバー攻撃 の影響により深刻な業務停止と資産損失を被っている。特に冷蔵・冷凍システムの制御ネットワークが侵害され、店舗内で保管されていた多額の食品が廃棄処分となった。アイルランドのスーパーチェーン「 スーパーヴァリュー 」やベルギーの大手スーパー「 デレーズ 」、スウェーデンの家具大手「 イケア 」など複数の主要企業が被害を認め、消費者への影響が広がっている。

冷蔵システム故障による食品廃棄の甚大さ

ベルギーにあるスーパー大手「デレーズ」のフランドル・ホイラールト支店は、ニュースサイトに対し、10万ユーロ（約1770万円）相当の青果物を廃棄することになったと明かした。この損失額には、閉店に伴う運営損失は含まれておらず、単なる商品廃棄だけでも巨額の損害となっている。同支店は、サイバー攻撃によるシステムダウンで温度管理が不能になった結果、保存効率的な食品の大量廃棄を余儀なくされた。

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スウェーデンの家具小売り大手「イケア」も、ベルギー西部モンスにある店舗の冷蔵システムが影響を受けたと発表した。ロイター通信によると、同社の広報担当は「他の店舗にも影響が出る可能性は否定できない」と述べており、被害の拡大懸念が示唆されている。イケアは自社の製品管理や冷蔵設備のセキュリティ体制について、現時点で詳細な説明を控えている状況だ。

スウェーデンのICAとコープの対応状況

サイバー攻撃を受けたスウェーデンの食料品店「ICA」では、スタッフが次々と冷凍庫から食品を取り出す緊急対応を行っていた（2日、スウェーデン・ショーボ）。ICAの広報担当は、今回の事態が「ICAの中央ネットワーク外で営業する少数のICA店舗」に影響を与えたと認め、「ICAは現在、影響を受けた店舗が状況に対処できるよう支援している」と述べた。中央システムと独立した店舗が標的となった可能性が高い。

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スウェーデンにあるコープは、全国800店舗のうち7店舗がサイバー攻撃の影響を受けたと発表した。同社はBBCに対し、「状況は現在収束しており、コントロールできている」と強調し、業務の正常化に向けた取り組みが進んでいることを示した。大規模チェーンにおける少数店舗での発生ながら、システム全体の脆弱性が浮き彫りとなった形だ。

アイルランドとオランダの被害実態

アイルランドでは、「スーパーヴァリュー」の13店舗が影響を受けた。同チェーンを展開するマスグレイヴ・グループの広報担当は、アイリッシュ・タイムズ紙に対し、同社の冷蔵システムが「サイバー攻撃」に遭ったと認めた。ただし、影響は「特定の型」の冷蔵庫に限られていると説明しており、全店舗網が停止したわけではないと伝えている。ガラスドアの張り紙には「技術的な問題のため、一部の冷蔵・冷凍食品が一時的に品切れしています。ご迷惑をおかけしてお詫びしますと共に、ご理解に感謝いたします」と書かれ（2日、アイルランド・ルーカン）、消費者に謝罪と情報提供が行われた。

被害を受けたネットワーク接続型の冷蔵・冷凍設備の一部には、デンマーク企業「ダンフォス」の温度制御技術が使われていたことが確認されている。ダンフォスの広報担当はオランダの公共ラジオ局NOSに対し、オランダ国内で少なくとも17社の冷凍・冷却システムが夜間に襲撃され、精肉店や小規模な商店が被害を受けたと話した。インフラ供給元の技術依存度が、いかにビジネスリスクを高めているかを物語っている。

技術的脆弱性と今後のセキュリティ対策

今回の一連の出来事は、IoT接続型冷蔵機器のセキュリティホールが、実質的な経済被害に直結することを示している。単なるシステムダウンだけでなく、食品の spoilage（腐敗）や廃棄コスト、ブランド信頼の低下といった二次被害が生じている。各企業は今後、ネットワーク分離やバックアップシステムの強化、そしてサプライチェーン全体のセキュリティ監査を迫られるだろう。

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消費者側としても、冷蔵・冷凍食品の品切れや品質への懸念が続く可能性がある。スーパーヴァリューやデレーズ、ICA、コープ、イケアといった企業は、再発防止策と補償策を早急に発表する必要がある。また、ダンフォスといった技術提供者も、製品側のセキュリティパッチや対策ガイドラインを更新し、顧客企業への支援を強化することが求められている。