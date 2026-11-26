世界のセキュリティ投資のうちOT向けは約5％にとどまる。サイバー攻撃が設備を「操る」段階に入る中、アクセンチュアとDragosがOTセキュリティの現状と対策を説明した。

企業へのサイバー攻撃と顧客情報の漏えいが相次ぎ、IT セキュリティ の対策が急がれている。 だが脅威はそれだけではない。 サイバー空間から物理世界の設備を攻撃する、OT（制御技術）への脅威がクローズアップされている。

最悪の場合、人命にも関わる攻撃をどう防ぐか。 アクセンチュアが問題提起と対応策の指針を示した。 アクセンチュア日本法人は2026年11月20日、東京の本社でOTセキュリティについての記者説明会を開催した。 世界規模で社会インフラを狙うサイバー攻撃への懸念が深刻化する中、産業分野のセキュリティ強化における課題と、対応策について説明があった。

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アクセンチュアは、グローバルのセキュリティ事業が急拡大していると説明した。 売上高は過去10年で約14倍に拡大し、100億ドルを大きく上回っている。 説明会の冒頭、登壇したアクセンチュアの濱岡大氏（代表取締役社長）は「アクセンチュアは、IT調査会社の調べでセキュリティ・プロフェッショナルサービスと、マネージド・セキュリティサービスの売上高で世界1位だ。 またセキュリティ専門人材も世界に3万2000人を擁している」と説明する。