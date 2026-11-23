サイゼリヤのモバイルオーダーが縦画面を前提としている理由と、iPhone Duo、Galaxy Z Fold8、nubia Foldの3機種での実際の動作検証結果を解説。

横開きタイプの折りたたみスマートフォンは、開けばタブレット並みの広大な画面を提供し、ウェブサイト閲覧や動画視聴において極めて魅力的な体験をもたらすデバイスである。しかし、ユーザーが日常的に遭遇する小さな摩擦点として「画面比率の壁」と呼ばれる問題が存在する。特にファミリーレストランチェーン「 サイゼリヤ 」が導入している モバイルオーダー システムにおいて、この比率の不一致が顕著に現れることがある。 サイゼリヤ の注文システムは、テーブルに設置されたQRコードを smartphone カメラでスキャンし、Webブラウザ経由でメニュー番号と注文数量を入力する仕組みを採用している。このシステム設計は、一般的なストレート型スマートフォンでの利用を大前提としており、端末を横向きに使用すると「画面を縦にしてご利用ください」という警告メッセージが表示され、操作が不能となる制限が設けられている。

検証対象機種の画面仕様と構造的特徴

2026年に市場に登場した最新世代の折りたたみスマートフォンにおいて、この制限をどのように乗り越えられるかを検証するため、本稿ではApple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」とSamsung製の「Galaxy Z Fold8」の2機種を用意し、実際のサイゼリヤ店舗において大画面を開いた状態での注文が可能かどうかを実証した。さらに、参考例として従来型の折りたたみスマートフォンである2025年12月にY!mobileから発売されたZTE製の「nubia Fold」についても併せてテストを実施した。今回の検証で焦点を当てたのは、本体を閉じた状態でのカバーディスプレイではなく、開いた状態で使用するインナーディスプレイの画面仕様である。カバーディスプレイはどの機種においても一般的なスマートフォンの縦長比率を採用しているため、端末を閉じた状態であれば問題なく注文画面が表示される。しかし、ユーザーがわざわざ折りたたみスマートフォンを選択する理由の一つは、広大な内蔵画面を活用したいという点にあるため、大画面を開いたまま注文操作を行いたいと考えるのが自然な流れである。

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比較対象となった3機種それぞれのインナーディスプレイのスペックを確認すると、明確な違いが見て取れる。まず「iPhone Duo」は、約7.6型のインナーディスプレイを搭載しており、その解像度は1878×2670ピクセルである。さらに、カバーディスプレイ（約5.4型、1398×2034ピクセル）と合わせた場合、縦横比が約1対1.4に統一されているのが特徴的な設計だ。これは一般的な縦長のスマートフォンほど細長い比率ではないものの、正方形に比べれば明らかに縦長の形状となっている。同様に、「Galaxy Z Fold8」のインナーディスプレイも約7.6型であり、解像度は1848×2448ピクセルとなっているため、端末を縦向きに構えた際には4対3の比率になり、iPhone Duoの画面比率と非常に近い特性を示す。これに対し、「nubia Fold」は約8.0型のインナーディスプレイを備えており、その解像度は2480×2200ピクセルとなっている。大画面による迫力ある表示が持ち味だが、縦横比は約1対1.1前後とほぼ正方形に近い形状である。このわずかな比率の違いが、サイゼリヤの注文システムにおける縦横判定ロジックにどのような影響を与えるのかを実機で確認していく必要がある。

各端末の動作確認と画面認識のメカニズム

まずは「iPhone Duo」での検証から開始した。テーブル上のQRコードをカメラで読み取り、インナーディスプレイを開いた状態で端末を縦向きに構えてリンクを開いたところ、警告画面に阻まれることなく、おなじみのサイゼリヤのロゴと赤い「注文をはじめる」ボタンが画面いっぱいに正常に表示された。この成功の要因は、縦横比約1対1.4という画面設計が功を奏し、Webシステム側が端末を正しく「縦画面」と認識した結果であるためだ。文字やボタンが大きく表示されるため、老眼が気になる世代や、同席者と画面をのぞき込みながら注文を選びたい場面においても、非常に視認性の高い操作環境が確保される。なお、端末を90度回転させて横向きに構えた場合は、システム設計通り「画面を縦にしてご利用ください」という制限メッセージが表示され、操作が停止する。これは意図した通りの挙動であり、実用上のストレスはまったくない状態である。

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次に「Galaxy Z Fold8」での動作を確認した。約7.6型の大画面を開き、ヒンジが縦になる標準的な持ち方で注文サイトを開いた際、最初に表示されたのはnubia Foldと同様に「画面を縦にしてご利用ください」という警告画面であった。標準状態では画面の長辺が横向きになるため、システムによって弾かれてしまう現象が発生した。しかし、ユーザーが端末本体を90度回転させ、長辺が縦になる向き（ヒンジが横になる状態）で端末を持ってみると、全画面のまま注文画面が正常に表示された。これは1848×2448ピクセルという解像度のうち、2448ピクセル側を縦方向に使用することでシステムが縦画面と認識したからである。もちろん、「Galaxy Z Fold8」では画面分割機能を使用すれば、標準の持ち方のまま左右にメニューと注文画面を並べて操作することも可能だ。この機能を活用することで、無理な端末の回転操作なしにシステム制限を回避できる利点がある。

正方形比率端末の対策とマルチウィンドウ活用

続いて「nubia Fold」での検証を行った。約8.0型のインナーディスプレイを開き、普段タブレットのように使う自然な向き（横長の辺が上下に来る状態）でアクセスを試みると、画面中央に「画面を縦にしてご利用ください」と表示され、注文画面への進捗が阻止された。これは縦横比が正方形に近いため、ブラウザの表示領域が横長と判定されてしまうためである。しかし、「nubia Fold」には大画面の特性を活かしたマルチウィンドウ機能が備わっているため、この制限を回避する具体的な手段が存在する。Webブラウザをフローティングウィンドウとして表示し、ウィンドウの枠をドラッグして縦長の比率に調整したところ、問題なくサイゼリヤの注文画面が表示された。この方法であれば、ホーム画面や別のアプリを背景にしたまま、手元でサクッと注文操作ができるという利便性がある。

さらに使い勝手の向上が期待できるのが、画面の2分割表示機能である。左半分にサイゼリヤの注文画面、右半分にWeb版のグランドメニューを表示させると、それぞれの表示領域が縦長になるため、注文画面の制限が自動的に解除される。紙のメニューブックをテーブルに広げるスペースがないときでも、大画面の中で写真付きメニューと番号入力画面を同時に見比べながら注文できたため、操作性が大幅に向上する。今回の検証では、「iPhone Duo」の画面分割機能（Split View）でも同様の使い方を試した。左側にWebブラウザでサイゼリヤのグランドメニューを開き、右側に注文画面を配置すると、iPhone Duoの約7.6型ディスプレイでも視認性は十分だ。左の画面で「2101 ミラノ風ドリア」の番号を確認し、視線を少し右に移してテンキーで「2101」と打ち込む流れは、一度体験するとその快適さから手放せなくなるだろう。

3機種を比較すると、ハードウェアの設計思想の違いが日常の使い勝手にはっきりと表れた。「iPhone Duo」と「Galaxy Z Fold8」は開いてそのまま縦持ちするだけで、既存のスマホ向けWebサービスを利用できる設計となっている。一方、「nubia Fold」は開いてそのままでは表示できず、2画面分割やウィンドウ表示の組み合わせなどの工夫がいるという違いがある。折りたたみスマートフォンの魅力や特徴、価値などは、単なるスペック表の数値だけでは測れない部分が大いにある。飲食店のモバイルオーダーのような日常の生活導線の中で、いかにストレスなく画面の広さを生かせるかという点は、ユーザーにとって非常に重要な評価基準となる。当然、今回の検証結果だけで製品を選ぶか選ばないかの判断をする人は少数だろうが、少しでも快適に使える端末を選びたいというユーザーのニーズは根強い。繰り返して強調すると、サイゼリヤの注文画面が縦長のスマートフォンでの使用を想定し、設計されていることが今回の検証で非常によく確認できた。ユーザーは自身の端末特性を理解し、適切な操作方法を選ぶことで、大画面デバインの恩恵を最大限に享受できるはずである。