1900万会員を突破したPayPayカードは、PayPayアプリを中心に決済後の体験を磨いている。2026年6月のゴールド特典改定も影響は軽微で、18歳からの若年層取り込みや銀行一体型カードも推進する。アプリ内でのパーソナライズ提案を強化し、カードを意識させず自然に使える金融体験の構築を目指す。

親会社であるソフトバンクの通信事業との連携強化、AIを活用した独自の与信審査、そして6月に実施した「PayPayカード ゴールド」の特典改定など、矢継ぎ早に手を打っている。 そんなPayPayカードの現在地と今後の戦略について、宮崎氏に話を聞いた。

PayPayカードは、PayPayアプリから申し込むことができ、審査が完了したらすぐに使用できる。 PayPayユーザーがクレジットカードサービスに申し込む際のフローが自然かつ短時間で完了する仕組みは2025年に完了していた。 しかし、いくら動線を整備してもユーザーに実質的なメリットがなければ継続にはつながらない。

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「入会する理由は『1％還元だから』といったスペック面が多いのですが、アンケートを取ると、使い続けてくれている理由はそれとイコールではないんです」と宮崎氏は分析する。 「特典があるという理由で入会後も利用いただいていますが、それに加えて『利用明細が見やすい』『安心・安全に使える』といった理由が占める割合が非常に大きくなります。 つまり、ポイントだけが理由ではなくなっているんです」と、決済後の体験価値の重要性を強調した。 特に注力したのが、カード利用直後の速報通知機能だ。

利用通知の際に加盟店の名称を正しく表示するのは難易度が高い。 宮崎氏は「『Mastercard加盟店』などの名称をそのまま表示してもユーザーには伝わりません。 そこでわれわれは加盟店の辞書を地道に作成しました」と明かす。 利用した瞬間に「ここで使った」と正しく通知が来て安心できる。

こうした体験を磨き上げてきた結果が、新規ユーザーの獲得だけでなく、解約・離脱するユーザーの減少という成果に結びついている。

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「PayPayクレジット」のUI（ユーザーインタフェース）は既に完成されており、大きく変えると混乱を招くため、あえてプラスチックカードを含めた「決済後の体験」の改善にリソースを集中させたという。 一般的なクレジットカード会社は、共通の信用情報機関に残る過去の履歴を参照する。 しかしPayPayカードの場合、顧客基盤の中心はPayPayユーザーだ。

「PayPay残高の利用状況やチャージ状況などのデータも含めることで、『現在の利用実態』に近い信用状態が把握できるようになってきました。 ここにAIや機械学習を本格的に導入できるようになったことが極めて大きいです」と宮崎氏は自信を見せる。 AIの活用は以前から一部で取り組んでいたが、現在ではAIの比重を大きくしてもユーザーの見極めを間違えないレベルにまで精度が高まっている。

「詳細までは申し上げられませんが、いくつかのモデルを用いて、ユーザーごとにPayPayデータの重み付けを変えるといったことは行っています。 利用金額や利用の仕方などを含めて評価を変えています」（宮崎氏） この審査モデルは一度作って終わりではない。

「精度もまだ完璧とはいえませんが、PDCAを繰り返しています。 既にカードを発行しているユーザーに対する途上与信は日々リアルタイムで行っていますし、新規入会の基準も一定期間で見直しています」と宮崎氏。 PayPayカードでは常に最新のデータとAIモデルでスコアリングを改善し続けている。 具体的には内部でユーザーごとのさまざまな予測値を算出し、スコア化して判断を下しているという。

ゴールドカード特典改定による影響は軽微 特典の「分かりやすさ」を重視 ゴールドカードといえば特典が注目されるが、宮崎氏は「以前の特典設計はあまりよくなかったと考えています。 通信料に対する還元比重が高すぎた部分を是正し、バランスよく特典を配分し直す必要がありました」と率直に振り返る。 そこで2026年6月からは、従来の＋0.5％還元から、年間で100万円（税込み）以上利用すると、年会費相当の1万1000ポイントを還元する内容に変更した。 ここで重視したのが「分かりやすさ」だ。

「『＋0.5％』といった表現は、ユーザーからすると実際どれくらいお得なのかを感じにくい。 そのため、分かりやすく『100万円利用したら1万1000円相当還元』という形に刷新しました」と説明する。 この改定により、一部の高額決済ユーザーにとっては実質的な還元上限が設定される形となり、「改悪になる」という声もゼロではなかった。 しかし「解約離れが実際に起きているかというと、ほとんど見られません。

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使い続けている理由は特典だけではないという点が効いているのだと実感しています」と影響は軽微だ。 ゴールドカード認知拡大の裏には、ソフトバンクショップの存在も大きい。

「クレジットカードは複雑な商品なので、ショップのクルーが分かりやすく説明できる商材であることも非常に重要です。 『100万円で1万1000円』は説明しやすく、お客さまにも響きやすいと好評です」と宮崎氏は手応えを語る。 対面でしっかり説明を受け、通信料の決済を設定し、日常的に利用するユーザーは満足度が高く、継続率も高い。 しかし「裏を返せば、ネット経由でどうやってゴールドユーザーを増やしていくかが目下の課題です」と宮崎氏は分析する。

「レギュラーカードをお持ちの方が機種変更のタイミングでゴールドに転換するケースは多いのですが、買い替えサイクルを待たずにネット経由でアップグレードしていただく施策は急務だと考えています。 DMやSMSはユーザーの反応も悪く、迷惑がられることもあるため、やはりPayPayアプリの中で自然に誘導する体験をどう作っていくかが重要になります」と次の一手を見据える。

ソフトバンクとの連携も強固だ。2026年夏に開始したソフトバンクの新料金プラン「ペイトク2」では、PayPayカード ゴールド利用時のポイント付与率が旧プランの5％から10％にアップした。 この効果については「契約増が大きかった」と宮崎氏は実感を話す。 一方、このペイトク2や「テイガク無制限」などでは、PayPayカード ゴールドで通信料金を支払った際の還元率が、旧プランの10％から1％に引き下げられた。

この点について宮崎氏は「カード割引を拡充しつつ、還元の原資を通常の利用分に振り向けたり、ペイトク2でプラスチックカードの利用も対象に含めたりと、ソフトバンクと連携して総合的に組み立て直しました」と答える。

「一部分だけを見ると還元率が下がったように見えますが、手間をかけてまで別の決済手段に変えるか、他にトータルでもっと得になる手段があるかとなると見当たらないため、お客さまにも冷静に受け止めていただいています」とも話し、影響は軽微であることを強調した。 なお、より多額の決済をするユーザーに向けたプラチナカードなどの提供については、現時点では検討していない。

「そこ（プラチナカード）をそろえていないと競争上、不利益になる段階には来ていません。 それ以外の幅を広げるためのサービス改善の方が、優先順位は高いと感じています」