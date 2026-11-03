ゴールドマン・サックスCEOがAI市場の需要と調整リスクについて言及

ゴールドマン・サックスのデービッド・ソロモンCEOは、香港での投資会議にて、AI関連の計算能力需要が供給を大幅に上回っているとしつつ、市場の過剰反応による調整リスクについても警告した。

世界の金融業界の主要幹部らは、3日に香港で開催された 投資会議 において、人工知能（AI）産業の急速な成長に伴う資金調達 need と市場の調整リスクについて重要な見解を示した。これらの発言は、テクノロジー企業の需要対応と投資家の期待値のギャップを浮き彫りにするものとなった。

AI計算能力の需給ギャップと資金調達

出席した金融幹部らは、テクノロジー企業が膨大な需要に対応するために一段の資金調達を行う必要があるとの認識で一致した。特に計算能力に対する需要は極めて並外れており、現在は需要が供給を大幅に上回る状況にあると指摘された。この不均衡は、市場にとって大きな安心材料の一つであると強調されている。

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この需要の高まりを背景に、メタ、グーグル、オラクルなどの既存テクノロジー大手による株式発行や、スペースXやアンソロピックなどの新興企業による株式公開（IPO）が相次いでいる。また、データセンターの拡張やエネルギー供給への需要も膨大であり、インフラ面での投資が不可欠な状況であることが示唆された。

ソロモンCEOの楽観論とソロモンの警告

ゴールドマン・サックスのデービッド・ソロモン最高経営責任者（CEO）は、AI関連市場において多少の混乱が生じても、有望な成長シナリオを持つ優良企業は引き続き資金を調達できるとの見解を示した。その一方で、業界の急成長は投資家にとって相場変動の要因になり得ると警告し、注意が必要であるとした。

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ソロモンCEOの立場は、市場の健全性と成長の可能性の両方を同時に評価している点を示している。しかし、その成長ペースが持続可能であるかどうかは、企業の収益力と市場の受容度にかかっているとのニュアンスを含んでいる。

JPMorganとモルガン・スタンレーの見方

JPMorganのダニエル・ピント副会長は、AIに対して強気の見方を示しつつも、市場が関連企業の売上高や利益について過度に急速な伸びを織り込んでいると指摘した。ピント副会長は、AIは緩やかなプラスの曲線を描くと予想しており、市場が想定しているような急激な成長ではないかもしれないとの見解を述べた。

モルガン・スタンレーのテッド・ピックCEOは、米国市場が調整局面に近づきつつある初期の兆候があると指摘した。ピックCEOは、主要株価指数の構成銘柄の大半が10%近く下落していることを挙げ、市場全体の動向に注意を払う必要があると強調した。

市場参加者への影響と今後の展望

これらの発言は、AI投資における熱狂的な雰囲気に対し、金融機関の高層が冷静な視点を提供するものとなった。投資家は、企業の成長ポテンシャルを評価する一方で、短期的な市場の過熱感や調整リスクにも目を向けなければならない状況にある。

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今後、AI関連企業の財務報告や、インフラ投資の進捗状況が、市場の方向性を決定する重要な要素となるだろう。金融業界の幹部たちは、長期的な成長機会を否定するものではないが、現実的な期待値とリスク管理の重要性を説いている。