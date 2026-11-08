ゴンサロ・ラモスがACミランで決勝弾、スカリーもボルシアMGで得点

ゴンサロ・ラモスがACミランでジェノア戦で決勝点。スカリーはボルシアMGで4点目をマーク。トランジットやストーク・シティのマクグリンも活躍し、欧州の注目の若手選手たちの得点シーンが報じられている。

ゴンサロ・ラモス を含む欧州の注目選手たちが週末のリーグ戦で相次いで得点を記録し、それぞれのチームの勝利に貢献している。

ACミランとジェノア戦の決定機

ACミランのスター選手、ゴンサロ・ラモスは、この週末行われたジェノアとの試合で決勝点を決め、2対1の勝利をもたらした。

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試合の19分、ジェノアの選手がミスをした瞬間をラモスが逃さなかった。

ポルトガル出身の攻撃手は、無理にシュートを決めようとするのではなく、味方のプリシッチへボールを正確に渡した。

プリシッチはワンタッチでボールを調整すると、そのままゴールへ流し込み、勝利に貢献した。

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米国代表選手たちの状況変化

ストラスブール対トゥールーズの試合では、米国代表チームに関連する展開が生じた。

週末の始まり時点では、一方のチームの選手が代表合宿に参加する予定であり、もう一方の選手にはその予定がなかった。

しかし、試合終了時点では状況が逆転していた。

レイナとマーク・マッケンジーの両選手が得点を挙げたが、3対1で勝利を手にしたのはマッケンジーが所属するトゥールーズだった。

レイナにとっては、67分での得点からわずか3分後に負傷による交代を余儀なくされるという不運もあった。

この結果、当該ミッドフィールダーは米国代表合宿への参加を辞退せざるを得なくなり、代役にはジャック・マクグリンが選出された。

マクグリンの着実な成長と貢献

ストーク・シティに所属するマクグリンは、3試合連続で得点を記録し、ポーツマスとの戦いでの2対1の勝利を支えた。

チャンピオンシップリーグでは、出場時間が800分弱のうちに5得点と2アシストを記録しており、攻撃面での存在感を高めている。

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マクグリンにとって欧州生活での適応期間は必要なかった。

欧州での最初の数週間から、すぐにその実力を発揮し続けている。

スカリーの新たな得点スタイル

スカリーは金曜日、ボルシアMGで再びゴールを奪った。

ただし、チームはハンブルガーSVに対して1対3で敗れた。

この得点は、スカリーにとって今季4点目となる。

守備での存在感が長く知られてきたサイドバックであるスカリーは、攻撃面でも大きな成長を見せている。

今回はペナルティーエリアの外からコースを狙って決め、かつては得意ではなかった攻撃のエリアで新たな貢献の方法を確立している。