ゴレツカの移籍を巡る動き：ボーフム復帰の可能性、ミラン・アトレティコ・アーセナルの関心

バイエルン・ミュンヘンのMFレオン・ゴレツカの将来について、古巣VfLボーフムはキャリア晩年の復帰を期待。一方でACミラン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが獲得に興味を示す。ミランはCL出場権逃しで首脳陣が刷新され、獲得計画が停滞。ゴレツカは来夏31歳で、現在の契約は2026年まで。

VfLボーフムの スポーツ ディレクター、ケーニツィグは、クラブの象徴的存在であるレオン・ ゴレツカ がキャリアの晩年に再びボーフムのユニフォームを着てくれることを強く望んでいる。

ボーフムは現在、ホームスタジアムであるルールシュタディオンの大規模改修を進めており、2029年までに完了予定だ。 ケーニツィグは「ルールシュタディオンが改修完了すれば、ゴレツカにとって復帰の好機となる。 彼の次の契約期間を見てから、カストロパー・シュトラーセで最後の契約を結ぶかもしれない」と語った。 ゴレツカ自身も、バイエルン・ミュンヘンでの優勝祝賀会で「VfL移籍は常に選択肢」と述べており、古巣への愛着は変わらない。

しかし、現実には来夏31歳となるゴレツカは、まず2～3年の大型契約を結ぶ見込みで、欧州のトップクラブが熱視線を送っている。 特にACミランは、ゴレツカのフリー移籍に最も近いと見られていた。 イタリアのメディアは、ミランが移籍金ゼロでの獲得を確実視し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督やスポーツディレクターのイグリ・タレ氏が獲得を推進していた。 しかし、最終節でミランがカリアリに1-2で敗れ、チャンピオンズリーグ出場権を逃すという痛恨の結果に終わった。

その後、クラブはスポーツ部門首脳陣を大規模に解任し、アッレグリ監督やタレ氏も退任。 新経営陣の下、オーナーのレッドバード・キャピタルはラルフ・ラングニックをスポーツディレクターに、オリバー・グラスナーを新監督に迎える方針で、グラスナーはすでに就任を承諾したと報じられている。 この混乱により、ミランのゴレツカ獲得計画は一旦頓挫した形だ。 一方、アトレティコ・マドリードもゴレツカのフリー移籍に関心を示していた。

冬の移籍市場では、アトレティコがバイエルンに少額の移籍金を提示し、即時獲得を試みたが、ゴレツカはシーズン終了までバイエルンに残留する選択をした。 さらに、ドイツの有力紙『Sport Bild』は、ゴレツカの代理人がアーセナルと再接触したと報道。 同紙によると、アーセナルは彼の「夢の移籍先」であり、プレミアリーグでのプレーを強く希望しているという。 ゴレツカの現行契約は2026年までで、バイエルンは移籍金を得るために今夏の売却も視野に入れている。

果たして、彼の将来はイタリア、スペイン、イングランド、それとも古巣ボーフムか。 ルール地方のファンは、スタジアム改修が完了する2029年、ゴレツカが戻ってくる日を心待ちにしている





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