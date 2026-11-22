プレスリリース ゴムマリの業務AIエージェント『ターゲットリスト作成』、官公庁・自治体の発注機関の選定に対応

ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、2026年10月に提供を始めた新規開拓の「ターゲットリスト作成AIエージェント」で、官公庁・自治体に売る会社に向けて、当たる先の発注機関を選ぶ対応を2026年11月22日より開始します。

過去に受注した発注機関の名前だけの一覧と、商材・対象エリアの情報をお送りいただければ、受注できた機関に共通する条件をAIが分析し、官公需情報ポータルサイトに公告を出している機関の中から、当たる先の発注機関を1機関ごとの選定理由つきで並べ、選定基準と一緒にお返しします。 導入は初期構築50万円から（期間4週間～）、以後は月額10万円からの運用で回し続けます。 官公庁・自治体の入札の公告は、平日1日に300件を超えて出ています。

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当社が官公需情報ポータルサイトの検索APIで、2026年10月1日から30日までの公告を47都道府県を指定して取ると、1か月で8,916件（平日は1日306～626件）あり、公告を出した機関は1,055ありました。 公告は案件の単位で届きますが、営業が次に足を運ぶ先は機関の単位で決まります。 民間企業に売るときのリストは、業種や従業員数で絞れます。 発注機関には、この絞り方が効きません。

同じ10月の公告で、件名に「システム」を含む案件は418件あり、出した機関は1,055のうち187でした。 機関の名前や規模だけでは、自社の商材を買う機関がどこかは分かりません。 ターゲットリスト作成は、過去の受注実績から選定の基準を言葉にし、その基準で新規の候補を選びます。 今回の対応で、過去に受注した発注機関の名前だけの一覧から、受注できた機関に共通する条件を読み、次に当たる発注機関を1機関ごとの理由つきで選べるようになりました。

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処理は4つの段階で進みます。 もとになるターゲットリスト作成は、過去の受注実績から次に当たる先を選ぶ仕組みです。 販売と商談の記録から営業先を選ぶ、同じ型の仕事の実績があります。 顧客企業の営業部門で、商談約2,000件と営業の活動の記録約2,000件を読んで顧客の区分を6つに設計し直し、約4,000社の取引先に当てて、営業先を約300社に絞ったリストを納めました。

今回の対応は、この選び方を、官公庁・自治体に売る会社の営業にも使えるようにしたものです。 ゴムマリは、お客様の現場に入り込み、AIエージェントを作るFDEカンパニーとして、1つの業務を回すAIエージェントを、お客様の業務に合わせて作る「AIエージェント導入」を、初期構築と月額運用の形で提供しています。 本リリースはその一つです。 同じターゲットリスト作成は、データをお送りいただき成果物でお返しする専門業務AI-BPOの「ターゲットリスト作成」としても、20万円から・材料がそろった日の翌営業日から7営業日で、1回でも毎月でも承ります。

社内で回し続けるならAIエージェント導入、成果物のリストで受け取るなら専門業務AI-BPOと、お客様が選べます。 営業領域では、CRMの企業情報を整えて顧客ランクまで振り分ける「データエンリッチメント」など隣接業務の専門業務AI-BPOも用意しており、ラインナップは、実際の現場で鍛えた業務から順次追加していきます。 本件に関するお問い合わせ