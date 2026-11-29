ゴムマリ記録はたまっているのに、どこから手を打つかは印象で決まっている。全件を同じ基準で読み直し、課題の本質と手を打つ順番を報告書に。大手企業の品質トラブルの記録では、損…

: 記録は何年分もあるが、読めているのは目の前の1件だけ。 傾向を聞かれると、印象で答えるか、一部を抜き出して再集計する。 対策は担当の経験と印象に残った事例で決まり、「一部しか見ていないのでは」と問われると答えられない。

: 記録の全件を同じ基準で読んだ数が出て、抜き取りでは見えなかった偏りと繰り返しが見えます。 弊社が診断した品質トラブルの記録では、損失の約6割を同じ型の再発が占めていました。 担当の方は、記録を抜き出して読む作業も、手で再分類する作業も要りません。

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「一部しか見ていない」と言われて再集計することがなくなります。 課題の本質と打ち手、始める順番は、経営層への報告資料まで仕上げた報告書で返ります。 : 「なぜそこから手を打つのか」を、記録の全体を根拠に経営へ説明できます。 来期に何から取り組むかの順番が、説明の材料と同時にそろいます。