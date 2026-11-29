ゴムマリ部門から「Excel の台帳が限界」と持ち込まれたとき、台帳ごとに「Excel のまま」から「データベースに移す」までの4つの行き先へ振り分ける判定表と、現場に聞ける8つの問い…

部門から「Excel の台帳が限界」と持ち込まれたとき、台帳ごとに「Excel のまま」から「データベースに移す」までの4つの行き先へ振り分ける判定表と、現場に聞ける8つの問いを載せた実務ガイド ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、部門から「Excel の台帳が限界」と相談されても、どれを移すかを決められない情報システム・DX 推進の方に向けて、台帳ごとの行き先を決める PDF の実務ガイド『Excel の台帳の振り分けガイド』を、弊社の Web サイトで無料で公開しています。

「Excel のまま」「Excel の運用を直す」「専用のサービスを入れる」「データベースに移す」の4つの行き先へ振り分ける判定表と、部門の担当の方にそのまま聞ける8つの問い、「限界」の声を4つの型に分ける見分け方、移す先の候補ごとの公式の上限、移した後に7つの点で照らす手順を載せています。 共有フォルダに「台帳_最新」「台帳_最新_修正」が並び、同時に開いた人の上書きで行が消える。 監査や更新の期限の確認で「誰がいつ更新したのか」と聞かれても答えられず、最後は情報システムの担当に回ってくることがあります。

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関数やマクロや隠しシートが入った台帳は、作った人が異動すると誰も直せません。 情報システムの部門の長にとっては、法務の契約台帳、総務のリース台帳、営業の案件表と、「限界だ」という声がばらばらに届くのに、全部に応える人手は無く、どの台帳から手を付けるかを現場にも上にも説明できる形で持っていないことがあります。 ファイルが重い、同時に触れない、列を足して壊れた、期限を知らせてほしい、と言っていることは別物なのに、全部「システム化してほしい」で届きます。 移すとしても、どの道具が合うのかを比べる軸がありません。