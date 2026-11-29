ゴムマリ移動を1回1行で一覧に書き、社員を選んで年と月を書くと精算書が A4 縦1枚に出る Excel。行ごとに、帳簿だけで足りる3万円未満の電車・バス・船の運賃か、領収書を残す移動か…

移動を1回1行で一覧に書き、社員を選んで年と月を書くと精算書が A4 縦1枚に出る Excel。 行ごとに、帳簿だけで足りる3万円未満の電車・バス・船の運賃か、領収書を残す移動かを字で出す ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、社員が業務の移動で立て替えた運賃を精算する Excel の雛形『交通費精算書 テンプレート』を、弊社の Web サイトで無料で公開しています。

経費精算のシステムを入れていない会社や拠点で、交通費を Excel と紙の精算書で受けている経理の担当者が、社員ごとの1か月分をそろえて確かめるための雛形です。 移動の一覧に1回の移動を1行で書き、社員を選んで年と月を書くと、その社員がその月に精算する移動が利用日の順に並んだ精算書が A4 縦1枚に出ます。 行ごとに、領収書が無くても帳簿だけで消費税の仕入税額控除（払った消費税を差し引くこと）が認められる3万円未満の電車・バス・船の運賃か、領収書を残す移動かが、字で出ます。

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この字は消費税のための印で、精算して払うかどうかの印ではありません。 領収書が要るのに無い移動と、書き漏れのある移動は、その行の「確かめる」の欄が赤くなり、精算書を印刷しなくても移動の一覧で分かります。 運賃は社員が書いた額をそのまま使い、定期の区間との重なりも数式では見つけません。 マクロは入っておらず、シートに保護もかけていません。