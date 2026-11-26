ゴムマリ株式会社は、気象庁の発表と取引先の部品・生産地情報をNotion上で自動突き合わせ、災害影響をリアルタイムで通知するシステムを提供開始する。従来の受動的な情報収集を改善し、サプライチェーンのリスク対応を効率化する。

ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、気象と災害の発表を取引先の部品と生産地の一覧と突き合わせて載せるシステムをお使いの Notion の上で作る『取引先の災害の見張り』の提供を2026年11月26日より開始します。

お使いの一覧とレポートの形をお預かりし、気象庁などの公的な発表を Notion の上で動くコード（Notion Workers）で定期に読み、該当した災害を1件1行で Notion のデータベースへ載せ、担当の方へ通知する形まで作ります。 ゴムマリは、お客様の現場に入り込み、AIエージェントを作るFDEカンパニーです。 その一例として、お客様の Notion で、災害の発表を6時間ごとに取引先の部品の生産地の一覧と突き合わせて載せる見張りを、Notion Workers で動かしています。

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価格は1つの業務ごとに、初期50万円から、月額10万円からです。 連携が1本なら、システム連携・API 開発でお引き受けします。 株式会社Specteeが2026年7月に、東海地区の自動車関連の取引がある企業で経営層またはサプライチェーンの業務に関わる105名に行った調査では、自然災害などのときに取引先の被災状況を把握するまで2日以上かかると54.3%が答えました。 時間がかかる理由は、取引先への個別連絡に時間がかかることが44.8%で最も多く、取引先からの報告を待つしかないことが34.3%で続きます。