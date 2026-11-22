社内報やマニュアル、プレスリリースなどの文書校正をAIエージェントで自動化するサービス。表記ルールや用語集、前版などと照合し修正指示や要確認項目を提示し、発行前の誤り防止を支援する。初期構築50万円から、最短4週間で導入可能。月額10万円からの保守も提供。

ゴムマリ株式会社 （東京都、代表取締役: 村山悠太）は、社内報やマニュアル、プレスリリースなどの文書の校正業務を対象としたAIエージェント「 校正AIエージェント 」の提供を2026年11月23日より開始します。

文書ができたら貴社の担当の方がエージェントを開いて原稿を添付すると、表記ルールと用語集、前の版や元の資料と照合し、用語集の語と違う、前の版の値が別の章に残っている、型番が別の機種の物になっている、のように修正箇所と根拠を並べた修正指示の一覧と、資料から判断できない箇所を理由つきで挙げた要確認の一覧を出します。 担当の方は全文を1行ずつ見比べずに一覧を見て修正するかを決め、資料と食い違う製品名や数字を発行の前に修正できます。 導入は初期構築50万円から、最短4週間です。

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表記ルールが無ければ今の文書から候補を作成し、貴社の文書のサンプルで修正箇所が抽出できるかを確認してから使い始めます。 導入後は月額10万円からで、表記ルールや用語集の改訂に合わせた保守などを弊社が受け持ちます。https://gomumari.com/service/agent/kosei/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=PR-143社内報やマニュアル、手順書、プレスリリースを出す前に要るのは、表記を社内のルールにそろえ、製品名や数字が元の資料と合っているかを確認することです。

表記ルールと用語集、前の版、元の資料は別々にあり、原稿と見比べる仕事は担当の方に残ります。 弊社が業務の課題を伺った大手企業では、製造の部門から手順書を作るときや改版のときの確認で文言の不統一や段落、誤字を指摘するのが面倒だという声が、総務の部門からリリースや社内報の二次チェックをAIに任せたいという声が挙がっていました。 担当の方の仕事は、たとえば次のような形になっていると弊社は見ています。 文書の締めの前日に全文を、表記ルールと用語集を横に開いて1行ずつ見ている。

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製品名や数字が前の版や元の資料と合っているかを、資料を探して開いて照合している。 手順書の文言の不統一や段落のずれ、誤字を人が確認している。 理由は3つ重なっていると弊社は見ています。 表記ルールと用語集は原稿の外にあり、「100ミリ」と「100mm」のような揺れは、1語ずつルールと見比べないと見つからないこと。

製品名や数字の誤りは文として正しく読めてしまい、前の版で変えた値が別の章に残る、型番が別の機種の物になっているといった誤りは、前の版や元の資料と突き合わせないと分からないこと。 そして、どちらの表記にそろえるか、どの資料を正とするかが文書になっておらず、社内のルールをよく知る人の頭の中にあることです。 発行の直前に人が全文を見るので、その時期に担当の方の時間が詰まります。 校正がルールをよく知る特定の人に集まれば、その人の休みや異動のたびに、発行を遅らせるか、見きれないまま出すかを選ぶことになります。

会社としては、プレスリリースやマニュアルの誤りが社外へ出れば、訂正とお詫びで信用に傷がつきます。 社内報やマニュアル、プレスリリースができたら、貴社の担当の方が、貴社の Notion や Copilot などの中か、弊社が用意する環境に作ったエージェントを開き、原稿のファイルを添付するか、文で頼みます。 動きは3つの段階です。 - 受け取る: 校正する原稿を受け取ります。

照合に使う前の版や元の資料は、導入のときに伺った保存先から読みます。 社内報、マニュアル、手順書、取扱説明書、プレスリリース、議事録のように、表記ルールや資料と照合できる文書が対象です - 照合する: 文書の種類ごとに書き起こした照合のルール（どの表記にそろえ、どの資料と突き合わせるかのルール）に沿って、原稿を照合します。 用語と表記が用語集と表記ルールにそろっているかと、改版の文書なら前の版から変えた値が全章に反映されているかを見て、製品名や型番、数字、参照先の章を資料と突き合わせます - 出す: 修正指示の一覧と、要確認の一覧を出します。

修正指示には、箇所と修正内容に、前の版の値が残っている、用語集の語と違う、別の機種の型番になっている、のような根拠を添えます。 原稿に無い図の番号を参照していて、どの図を指すかが決まらない所のように、資料から判断できない箇所は修正指示にせず、理由をつけて要確認の一覧に載せます作るときは、次の順で進めます。 校正する文書のサンプルと表記ルールをお預かりし、文書の種類ごとに照合のルールを作成します。 サンプルで動かし、修正箇所が抽出できるかを貴社の担当の方と確認します。

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貴社のツールか指定の環境に載せ、呼び出して使える形にします。 初期構築の間の資料とデータのやり取りは、貴社の普段の方法のまま（メール・共有フォルダ等）で進めます。 エージェントを動かす場所は、貴社のツール（Notion・Copilot など）の上、貴社が指定する環境、弊社が用意する環境から選べます。 動かし始めた後は、文書ができたら貴社の担当の方が呼び出して、原稿を添付します。

表記ルールや用語集の改訂に合わせた保守は、弊社が月額で受け持ちます。 月額には、AIのモデルの変化への追随と、毎月のまとめ、お問い合わせへの対応も含みます。 貴社の手元には、照合のルール定義書と、操作マニュアルが残ります。 貴社のツールや指定の環境に作った場合は、作ったエージェントも残ります。

導入前: 文書の締めの前日に、表記ルールと用語集を横に開いて全文を1行ずつ読む。 製品名や数字は、前の版や元の資料を探して開いて突き合わせる。 改版した手順書では、文言の不統一や誤字も人が探す。 どちらの表記にそろえるかに迷えば、ルールをよく知る人に聞きに行く。

導入後: 文書ができるたびに、修正箇所の一覧と要確認の一覧が承認の前にそろうので、締めの前日に全文を1行ずつ見直さずに、承認と発行に進めます。 表記ルールと資料を横に開いて全文を1行ずつ確認せずに、修正箇所と根拠の一覧を見て修正するかを決めれば済みます。 改版した文書なら、前の版の値が残っている章や、型番が別の機種の物になっている所も根拠を添えて同じ一覧に並ぶので、前の版や元の資料と突き合わせずに、一覧から修正箇所を決められます。 表記の揺れや文体の不統一も、修正内容つきで同じ一覧に並びます。

資料から判断できない箇所は理由つきで要確認の一覧に分けて差し戻されるので、ルールをよく知る人に確認するのも、その箇所だけで済みます。 - 会社として: 発行の前に、資料と不一致の製品名や数字が根拠つきで挙がるので、訂正とお詫びで会社の信用を傷つけるおそれを、世に出る前に下げられます。