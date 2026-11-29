プレスリリース ゴムマリ、人事担当者向けの『退職合意書 テンプレート』を無料公開

ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、会社と社員が話し合って退職に合意したときの退職合意書を作る Excel の雛形『退職合意書 テンプレート』を、弊社の Web サイトで無料で公開しています。

退職する社員の退職日・合意の日・退職の事由・退職金などの支払・返してもらう貸与品を一覧の1行に書き、その行の番号を選ぶと、それらの条が並んだ合意書が A4 縦の1枚に出ます。 記入例では、会社の勧奨で退職する人の合意書に9つの条が並び、何を書けばよいかを完成形で見られます。 全員に入れる条は「会社の条項」の表の1か所に書けば、どの人の合意書にも同じ文面で入ります。 氏名や退職日の書き漏れや、合意の日より前になっている支払の期日・返す期限は、印刷の前に「確かめる欄」が赤で知らせます。

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そこで弊社は、話し合って決めた事を退職者の一覧の1行に欄ごとに書き、その行から合意書を出す雛形を作りました。 全員に入れる条は「会社の条項」の表の1か所に書き、どの人の合意書にも同じ文面で入ります。 払う物・返す物・この人だけの条項は、一覧のその人の行に書いたときだけ入り、書いた条だけが第１条から連番で並ぶので、条を削って番号を振り直す手間がありません。 退職の事由は、厚生労働省の「退職事由に係るモデル退職証明書」の番号のうち、１.