プレスリリース ゴムマリの業務AIエージェント、『検査記録電子化』を提供開始

ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、製造・品質の部門が行う検査記録の電子化を対象としたAIエージェント「検査記録電子化AIエージェント」の提供を2026年11月29日より開始します。

検査記録がたまったら貴社の担当の方がエージェントを開いてスキャンやファイルを渡すと、紙・Excel・スキャン画像の検査記録から検査項目・判定・数値・日付を読み取り、検査基準やマスタと照合しながら検索できるデータにします。 機種や工程ごとに様式が違っても、様式ごとに読み取る位置を決めておく設定（帳票の定義）を作らずに読みます。 判読が難しい箇所は推測で値を入れず、「手書きの数字が 1 か 7 か読み取れません」のように理由を添えて担当の方に差し戻します。

Advertisement

製品や検査日、ロット番号から検索できるデータになるので、取引先の監査や急な照会で過去の検査記録を求められても、紙やスキャンを人が探さずに、原本を添えてその場で出せます。 導入は初期構築50万円から、最短4週間です。 過去の記録で試して確認した様式から使い始められ、様式の追加や検査基準の改定に合わせた保守は月額10万円から弊社が受け持ちます。 ゴムマリは、お客様の現場に入り込み、AIエージェントを作るFDEカンパニーです。