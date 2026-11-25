プレスリリース ゴムマリ、Notion で作る『出張申請と経費のチェック』を提供開始

ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、出張と経費の申請を入力し、規程に合うかを申請の前に確認する仕組みをお使いの Notion の上で作る『出張申請と経費のチェック』の提供を2026年11月25日より開始します。

規程と過去の申請をお預かりし、日当や手当、宿泊費の上限はコードが規程どおりに計算し、領収書の読み取りと科目や税区分の候補は Notion AI が担って、入力済みの申請と要確認の箇所を理由とともに返します。 決めるのは申請する方です。 試作の段階では、過去の出張の申請 約7,000件に規程の計算を当て、99.9%超の申請で、日当と手当の額がどちらも実際の精算と一致しました。 価格は1つの業務ごとに、初期50万円から、月額10万円からです。

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台帳1つから始めるときは、業務データベースの構築でお引き受けします。 株式会社LayerXが2025年11月に、経費精算システムの導入や選定に関わった経理・財務担当者471名に行った調査では、差し戻しが1件以上発生すると答えた企業が90.0%でした。 ミスの種類の過半数は、金額の入力のような単純なミスより、自社の規程に関する不備によるものでした（※1）。

株式会社TOKIUMが2025年9月に、立替経費の承認作業に携わる従業員1,100人に行った調査では、差し戻し率の平均は21.7%で、73.9%が承認作業を負担に感じ、その最大の要因は「不備があった場合の差し戻し」（77.1%）でした（※2）。 出張と経費の申請は、入力する項目が多く細かく決まっています。 申請する方は、日当や宿泊費の上限を確認するために規程を開くことがあり、計上する部門や科目、税区分にも迷うことがあります。 誤りは確認の段階で差し戻され、そのやり取りの間、精算は止まります。

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精算と合わない行が出たときに弊社が見直すのは、過去の精算そのものではなく、規程の計算と判定の基準の側です。 入力済みの申請には、日当、早出や遅い帰りの手当、宿泊の日数と宿泊費の上限、前回の申請を引き継いだ計上部門と、科目や税区分の候補が入ります。 計上部門は、所属が前回の申請から変わった方にだけ確認を促します。 過去に同じ行き先の申請があれば、その経路も添えて返します。

規程の計算で判断できない項目や運用の確認が要る項目は、推し量って埋めず、要確認の箇所として理由と一緒に返します。 科目や税区分は候補の形で返り、決めるのは申請する方です。 今お使いの申請のシステムが API やファイルで受けられる形なら、入力した値を取り込む所まで組み合わせてお引き受けするので、同じ内容を再入力せずに済みます。 日当の計算のような決まった処理は、Notion Workers のツールにして、Notion のカスタムエージェントから呼ぶ形にも対応します。

導入前: 申請のたびに規程を開いて、日当や宿泊費の上限を確認する。 入力する項目が多く細かく、計上する部門や科目、税区分に迷う。 確認する方が、経理の知識と規程を頭の中で突き合わせて1件ずつ見て、誤りは差し戻される。 導入後: 要確認の箇所が理由つきで最初から示されるので、規程を開いて1項目ずつ照合しなくても、示された箇所を決めるだけで申請を出せます。

日当や宿泊費の上限を規程で確認して計算する作業と、規程の計算で決まる項目を1件ずつ照合する作業が要らなくなります。 出張の情報や領収書をアップロードすると、入力済みの申請が返ります。 弊社は、全社で Notion を導入された企業で、約20部署で約50本の AIエージェントを構築してきました。 その中で、出張申請とは別の書類の仕事で同じ題材を比べたときは、文章で指示すると誤りの行が出て、計算をコードにして渡すと誤りは0行でした。

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同じ企業で出張申請と経費の入力とチェックを試作したとき、最初に決めたのは、AI に何を任せないかです。 規程を読み解くと、日当、手当、計上する部門は規程の計算と過去の申請から決まります。 そこはコードとデータベースに置き、Notion AI の担当は、領収書の読み取りと、科目や税区分の候補に絞りました。 ゴムマリは、お客様の現場に入り込み、AIエージェントを作るFDEカンパニーとして、Notion の構築と開発をお引き受けしています。

出張申請と経費のチェックはその一つです。 業務データベースの構築、基幹システムとの連携、Notion AI で書類を作り照合する仕組み、Notion Workers の開発、作った後の保守も、組み合わせてお引き受けします。 ラインナップは、実際の現場で鍛えた業務から順次追加していきます。 ※1 「経費精算の差し戻し・修正」に関する実態調査（株式会社LayerX、2025年12月19日発表、2025年11月14日～18日調査、インターネット調査、「経費精算システム」の導入・選定に関わった経理・財務担当者471名）