ゴムマリ審査の担当が、出稿の直前にまとめて回る原稿を1本ずつ基準を開いて照合している。その広告の表現のチェックを、法令やガイドライン、社内の基準と照合して根拠つきで返す広告…

審査の担当が、出稿の直前にまとめて回る原稿を1本ずつ基準を開いて照合している。 その広告の表現のチェックを、法令やガイドライン、社内の基準と照合して根拠つきで返す広告審査のAIエージェントを作ります。

ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、広告の原稿やページの表現を確認する広告審査業務を対象としたAIエージェント「広告審査AIエージェント」の提供を2026年11月22日より開始します。 出稿や公開の前に、貴社の担当の方がエージェントを開いて原稿やページを添付すると、法令やガイドライン（医療機関なら医療広告ガイドライン）、社内の基準と照合し、修正する表現と基準の根拠を並べた一覧と、基準から判断できない表現を理由つきで挙げた、貴社での要確認の一覧を出します。

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担当の方が原稿を1本ずつ基準と照合して根拠を書き起こす作業が無くなり、責任者は要確認の一覧に載った表現だけを判断すれば済むので、決めた出稿の日に原稿を出せます。 基準に反する広告が社外に出ることも、出稿の前に防げます。 導入は初期構築50万円から、最短4週間です。 審査の基準が文書になっていなくても、過去の審査で修正した例から弊社が基準を起こすので、基準づくりから始めずに済みます。

貴社の広告のサンプルで修正する表現が抽出できるかを貴社の担当の方と確認してから使い始めます。 最初に貴社と決めた法令とガイドラインの改正と改定は、月額10万円から弊社が追ってエージェントに反映するので、貴社で改正を追い続けなくて済みます。https://gomumari.com/service/agent/kokoku/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=PR-142広告の原稿やページを出稿や公開の前に確認するとき、最初に要るのは、表現の1つずつを、法令とガイドライン、社内の審査の基準と照合することです。

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ホームページやランディングページ、チラシ、ネット広告の原稿と、確認する物の形はさまざまで、医療機関なら医療広告ガイドライン、健康食品や化粧品ならその業種の基準と、業種によって照合の基準も変わります。 たとえば、出稿の直前に原稿がまとめて回り、1本ずつ基準を開いて照合している。 前回は通ったと言われ、止めた根拠を探して説明し直している。 基準で白黒つかない表現は、責任者がつかまるまで止まる。

理由は3つ重なっていると弊社は見ています。 照合の基準が法令とガイドラインの項目と具体例、社内の基準に分かれていて、1つの表現でも複数を開いて見比べないと、修正するかどうかと根拠が決まらないこと。 社内の基準が文書になっておらず、過去の審査で修正した例の中にしか無いことがあり、なぜ止めたかを後から示しにくいこと。 そして、広告に書ける資格かどうかのように、原稿の文だけでは決まらない表現があり、そこは責任者の判断を待つしかないことです。2.

原稿やページを基準と照合し、指摘一覧と要確認の一覧を出す 出稿や公開の前に、貴社の担当の方が、貴社の Notion や Copilot などの中か、弊社が用意する環境に作ったエージェントを開き、原稿やページのファイルを添付するか、文で頼みます。 動きは3つの段階です。 : 最初に貴社と決めた法令とガイドライン、社内の審査の基準を確認項目ごとに書き出した文書に、表現を1つずつ当てます。

架空のクリニックのページの例では、ほかの医院と比べる表現、安全の言い切り、体験談、治療の前と後の写真のように、医療広告ガイドラインの項目と具体例に当たる表現を抽出します: 指摘一覧と、要確認の一覧を出します。 修正する表現には、修正後の文の案と、ガイドラインの項目の番号のような基準の根拠を箇所ごとに添えます。 広告に書ける資格かどうかのように基準から判断できない表現は、理由をつけて、貴社での要確認の一覧に載せます作るときは、次の順で進めます。 広告のサンプルと基準をお預かりし、基準を確認項目に割ります。

サンプルで動かし、修正する表現が抽出できるかを貴社の担当の方と確認します。 貴社のツールか指定の環境に載せ、呼び出して使える形にします。 で進めます。 エージェントを動かす場所は、貴社のツール（Notion・Copilot など）の上、貴社が指定する環境、弊社が用意する環境から選べます。

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動かし始めた後は、。 法令の改正と基準の改定への追随は、弊社が月額で受け持ちます。 社内の基準を変えたときは、お知らせいただければ反映します。 月額には、AIのモデルの変化への追随と、毎月のまとめ、お問い合わせへの対応も含みます。

貴社の手元には、照合の基準を書いたルール定義書と、操作マニュアルが残ります。 貴社のツールや指定の環境に作った場合は、作ったエージェントも残ります。 : 出稿の直前にまとめて回ってきた原稿を、1本ずつ法令とガイドラインと社内の基準を開いて照合する。 前回は通ったと言われれば、止めた根拠を探して説明し直す。

基準で白黒つかない表現は、責任者がつかまるまで原稿ごと止まる。 : 基準に反する広告が社外に出て、媒体や行政に止められることを、出稿の前に防げます。 原稿を法令とガイドラインと社内の基準と1本ずつ照合し、根拠を書き起こす作業が無くなります。 自分で判断するのは、基準で判断できない表現だけです。

修正する表現には基準の根拠が箇所ごとに付いて一覧に残るので、前回は通ったと言われても、根拠を探し直さずに、止めた理由をその一覧ですぐ示せます。 : 修正する表現と基準で判断できない表現が分かれて出るので、責任者の判断をそこに絞り、決めた出稿の日を守れます。 照合の基準を書いたルール定義書と操作マニュアルが残るので、担当が代わっても同じ基準で審査できます。