ゴムマリ株式会社は2026年11月29日、AIエージェントを用いた出荷書類の自動点検事例を公開した。このシステムはPDF書類を解析し、ルールの整合性や記載漏れを検知し、人的確認の手間を大幅に削減することを可能にする。

ゴムマリ 株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、2026年11月29日、出荷書類の一式を AIエージェント が1台ずつ点検する事例を公開しました。 ゴムマリ は、お客様の現場に入り込み、 AIエージェント を作るFDEカンパニーです。

その一例として、弊社は、ある大手企業で、出荷する機械1台分の書類一式の PDF を渡すと、AIエージェントが、お客様の点検のルールをもとに弊社が作成したルール表に照らして、要る書類と記入がそろっているか、書類どうしの値が合っているか、押印や手書きの欄が埋まっているか、ページが抜けていないかを確認し、人が確認する所をどの書類の何ページかまで示して返す形にしました。 合否は担当の方が決めます。

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国内向けと海外向けを含む実際の出荷書類で、弊社が洗い出した要確認の所を正解にすると、AIはその1つも見逃さず、弊社が読み落としていた、出荷の明細にある装置の記載まで拾いました。 ある大手企業では、出荷する機械に、1台ごとに書類一式を同梱します。 納入品の明細や、機械の設定値の記録、チェックシートなどで、1台分が約200ページになることもあります。 書類は紙で同梱し、記録のためにスキャンして PDF にします。